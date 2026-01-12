Conflicto por los carpinchos en Nordelta: denuncian un operativo para trasladarlos pese a una cautelar + Seguir en









Asociaciones protectoras alertan por un despliegue policial en Nordelta para relocalizar carpinchos y aseguran que la medida contradice una orden judicial vigente.

Activistas y asociaciones protectoras realizaron una vigilia en Nordelta para impedir el traslado de carpinchos.

Las asociaciones protectoras de animales denunciaron este lunes la puesta en marcha de un operativo en Nordelta para relocalizar carpinchos, al advertir que la medida se estaría realizando pese a la vigencia de una cautelar judicial que prohíbe el traslado. Activistas se autoconvocaron en la zona y mantienen una vigilia para impedir que avance el procedimiento previsto para la madrugada.

Según informaron las organizaciones, el operativo cuenta con presencia policial en el sector del Barrio Silvestre, dentro del complejo urbano de Nordelta, y se desplegó desde las primeras horas de la madrugada. Los proteccionistas sostienen que, si bien existe un fallo de primera instancia que habilita la relocalización, una resolución posterior de la Cámara ordenó frenar cualquier traslado de los animales hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

WhatsApp Video 2026-01-12 at 09.27.18 Denuncian un operativo policial en el Barrio Silvestre pese a la vigencia de una cautelar que prohíbe la relocalización. Vigilia y despliegue policial en la zona de Nordelta Desde alrededor de las 2 de la mañana se registró un importante despliegue de fuerzas de seguridad, que incluye efectivos policiales, personal de seguridad privada, defensa civil y un equipo identificado como Código de Operaciones de Traslado. A esto se sumó la llegada de una camioneta del Ministerio de Desarrollo Agrario y de personal técnico, lo que incrementó la preocupación entre los activistas.

Las asociaciones denunciaron que el barrio se encuentra con circulación restringida y que no se permite el ingreso ni la salida de personas durante varias horas. Frente a ese escenario, proteccionistas y vecinos ambientalistas se concentraron en el lugar y organizaron una vigilia con el objetivo de frenar el traslado de los animales.

El plan oficial del barrio y el destino de los carpinchos De acuerdo con la información difundida por los propios activistas, el operativo contempla la selección y traslado de alrededor de 30 carpinchos hacia una futura reserva privada ubicada en el municipio de Tigre. Desde las organizaciones cuestionan los criterios de selección y advierten sobre los riesgos que implica separar grupos familiares, especialmente en el caso de hembras preñadas o en período de lactancia.

carpinchos Vecinos y proteccionistas advierten sobre el impacto del desarrollo urbano en el hábitat natural de los carpinchos. Desde sectores vecinales que acompañan la iniciativa oficial explicaron que la relocalización forma parte de un plan piloto orientado a repoblar áreas del Delta con fauna silvestre. El proyecto prevé trasladar a una familia de carpinchos hacia una reserva natural de San Fernando, gestionada por un equipo especializado, como una experiencia inicial para evaluar su impacto. El conflicto se da en un contexto de creciente tensión entre el desarrollo urbano y la presencia de fauna silvestre en Nordelta. Mientras las asociaciones protectoras insisten en que el operativo viola una orden judicial vigente y pone en riesgo a los animales, quienes respaldan el traslado sostienen que algunos grupos de carpinchos enfrentan un peligro concreto de atropellamientos en zonas de alto tránsito vehicular.

