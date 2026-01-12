El Gobierno afina objetivos: dólar calmo, reforma del Estado y nueva Ley de Administración Financiera

Javier Milei trabaja sobre los decretos que traban la actividad económica y busca profesionalizar al sector público. Con la política cambiaria en la mira, también se preparan despidos en Inteligencia.

“Se acabaron las vacaciones” , fue el comentario en la Casa Rosada . Se terminaron, al menos, para la mayoría de los ministros . Este viernes se llevará a cabo la primera reunión de este año del gabinete nacional .

El objetivo de este año, según declaraciones del propio presidente Javier Milei , es continuar con las reformas para morigerar , minimizar o eliminar la injerencia del Estado en la vida de los ciudadanos. De acuerdo a cifras oficiales hay 600.000 decretos que obstaculizan la actividad económica. “Se está trabajando los decretos que están digitalizados, que suman unos 70.000” , según señalan en la Casa Rosada.

En las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo buscará avanzar con proyectos de ley de los puntos acordados en el Pacto de Mayo. También se intentará modificar la Ley de Administración Financiera y reformular al Estado para generar una burocracia estatal más profesional. También hay planes para la SIDE e intención de lograr la paz cambiaria.

El Gobierno piensa seguir avanzando en la reformulación del Estado y, en este sentido, reservadamente la Casa Rosada elabora un proyecto trascendente que apunta a modificar la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público.

Se trata de una norma (24.156) sancionada a comienzos de los años 90, bajo la gestión presidencial de Carlos Menem, que establece criterios y procedimientos para la gestión de los recursos públicos, incluyendo los sistemas de presupuesto, tesorería, contabilidad y el control interno y externo del Estado nacional. Es la ley que regula la obtención y aplicación de recursos, el ciclo presupuestario, la contabilidad gubernamental única, y la responsabilidad de los funcionarios.

La intención de las autoridades es modificar este instrumento con el propósito de seguir reduciendo la injerencia estatal en la economía y aumentar la eficiencia y transparencia en el uso de los fondos públicos.

En lo inmediato, el Gobierno espera que durante el período de sesiones extraordinarias, el Congreso termine de sancionar importantes proyectos como la modernización laboral, la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria (prohíbe los déficits), las modificaciones a la ley de Glaciares (fundamental para el desarrollo de la minería) y la reforma Código Penal (endurecimiento de las penas).

Posteriormente la intención del oficialismo es legislar sobre los puntos consensuados en el Pacto de Mayo que van desde temas de educación, coparticipación, reforma tributaria, entre otras. En particular, para la defensa de la propiedad privada se piensa acentuar el proceso de desregulación.

El cálculo del Gobierno es que existen 600.000 decretos que traban la economía. En lo inmediato, está trabajando sobre 70.000 que son los que están digitalizados para luego continuar con los restantes.

El presidente Javier Milei sostiene que durante los dos primeros años de su gestión se hicieron 13.000 reformas estructurales y que continuarán para “hacer de Argentina la economía más libre del mundo”.

Reforma del Estado

La reforma laboral no termina con el proyecto enviado recientemente al Congreso por el Poder Ejecutivo. Aunque suene extraño, dadas las ideas anarco capitalistas del presidente Javier Milei, en este ámbito también se comenta que están trabajando en un proyecto de reforma del empleo público con el objetivo de “profesionalizar a todos los cargos de la burocracia”.

Se trata de una iniciativa que replicaría lo hecho durante la presidencia de Carlos Menem, en los años 90, cuando se intentó jerarquizar a los servidores del Estado (mediante capacitaciones y ocupando vacantes por concurso, entre otros mecanismos). Se apunta, comentan en despachos oficiales, a políticas públicas que se mantengan en el tiempo –“como sucede en los países normales”, con empleados capacitados para ejecutarlas. La reformulación incluiría las remuneraciones, cuyas escalas y valores relativos “se encuentran completamente distorsionados”.

Despidos en la SIDE

Ante las críticas que despertó el DNU que modifica y amplía las funciones de los servicios de inteligencia, en el Gobierno se defienden señalando que estas tareas serán auditadas “en tiempo real” por una oficina independiente que no dependerá del titular de la SIDE, sino directamente a la Presidencia de la Nación.

En medios de la Casa Rosada se sostiene que “la SIDE es un desastre, de 1.300 empleados que tiene, apenas 8 están realmente capacitados como espías”. Una de las primeras conclusiones es que el área debería desprenderse de entre 150 y 400 personas. Que queden desvinculados no es un problema, se sostiene, porque “no manejan información sensible, cumplían tareas burocráticas”.

Los servicios de inteligencia argentinos son tan endebles que no tienen acuerdos de intercambio de información con países clave como los Estados Unidos o Israel, aclaran en medios oficiales. Y agregan que la intención, precisamente, es profesionalizar a la SIDE apuntando a tener este tipo de complementación.

Pax Cambiaria

En la City se comenta que el Banco Central está preocupado por mantener a raya el dólar, impidiendo que llegue al techo de la banda cambiaria.

La autoridad monetaria tiene en cuenta que enero y febrero son meses en los que, por razones estacionales, tiende a bajar la demanda de dinero, y en paralelo subir la de divisas. Por esta razón ha realizado tanto operaciones con títulos dólar link como intervenciones en el mercado de futuros.

El interés abierto en futuros subió 415 millones de dólares en lo que va de este año y la tasa implícita en la posición más corta llegó a 23% TNA, comparada con tasas cortas entre 30% y 40% TNA, según un informe de Equilibra. Esta consultora explica que, así, los bancos vuelven a tener incentivos para vender spot y cubrirse con futuros. Por su parte, el Tesoro también sumó oferta al mercado de cambios y vendió 266 millones de dólares el 2 de enero y 13 millones de dólares el 5.

El BCRA parece dispuesto a aceptar una cierta volatilidad en la tasa en pesos, con tal de lograr el objetivo de evitar que el tipo de cambio supere el límite superior de la banda (que lo obligaría a vender divisas cuando, por el contrario, debe acumular reservas, hoy en niveles mínimos).

La apuesta oficial es mantener la “paz cambiaria” para llegar a marzo sin sobresaltos, es decir el momento en que vuelva a subir la oferta de dólares por el comienzo de la exportación de la cosecha gruesa.