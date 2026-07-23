Según la policía, el crimen estuvo motivado por una obsesión del agresor, quien se suicidó al día siguiente del ataque. La víctima tenía 37 años.

El asesinato del ingeniero argentino Facundo Rico , de 37 años, conmocionó a España luego de que la investigación determinara que fue atacado por un hombre que estaba convencido de que mantenía una relación con su esposa. El presunto homicida , un español de 65 años, se quitó la vida menos de 24 horas después del crimen, por lo que la causa quedó prácticamente cerrada.

Rico, oriundo de San Juan y radicado desde hacía más de diez años en Madrid , trabajaba como ingeniero especializado en energías renovables y vivía en el barrio de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Allí fue hallado sin vida dentro de su departamento tras recibir 13 puñaladas.

Según reconstruyó la Policía española, el agresor desarrolló una fuerte obsesión al creer que su esposa mantenía una relación sentimental con Rico. Ambos coincidían en un gimnasio de Madrid, un dato que habría alimentado las sospechas del hombre pese a que los investigadores no encontraron pruebas que respaldaran esa hipótesis.

El día del ataque, el hombre se presentó en la vivienda del ingeniero y lo sorprendió en el interior del departamento. Allí lo apuñaló 13 veces en la cocina antes de escapar. Durante la huida utilizó gas pimienta y quedó registrado por cámaras de seguridad del edificio, elementos que fueron clave para reconstruir lo ocurrido.

El acusado era un hombre de 65 años que habría actuado después de que su esposa le manifestara su intención de separarse , según trascendió. En ese contexto, se habría obsesionado con la idea de que Rico mantenía una relación con la mujer, ya que ambos asistían al mismo gimnasio.

El argentino, de 37 años, fue atacado en su departamento de Madrid por un hombre que creía que tenía una relación con su esposa. La investigación concluyó que esa sospecha carecía de fundamentos.

Rico tenía 37 años, vivía en Madrid desde hacía más de una década y trabajaba como ingeniero especializado en energías renovables. Su cuerpo fue encontrado el martes en su casa del barrio Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

Bomberos ingresaron por una ventana al departamento y hallaron al argentino tendido en el piso de la cocina, inconsciente y con múltiples heridas de arma blanca. Los equipos de emergencia iniciaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarlo.

La autopsia confirmó que recibió 13 puñaladas en el abdomen, la espalda y la zona del omóplato. Un día después del crimen, el presunto agresor se suicidó. La causa continúa abierta para reconstruir los detalles del ataque y confirmar si la sospecha de una supuesta relación fue el motivo del asesinato

El presunto asesino se suicidó

Tras el homicidio, el sospechoso regresó a otra propiedad ubicada en la localidad de La Adrada, en la provincia de Ávila. Al día siguiente, cuando la investigación ya avanzaba sobre su identificación, se arrojó a un barranco y murió.

La muerte del principal acusado impide que el caso llegue a juicio, aunque las autoridades españolas consideran esclarecido el crimen. La principal conclusión de la investigación es que el ataque fue consecuencia de una obsesión por una supuesta infidelidad que nunca pudo ser comprobada.