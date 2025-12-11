Conmoción en Tucumán: murió Gonzalo Urueña, empresario, productor musical y expresidente de Central Córdoba + Seguir en









Urueña fue presidente del club Central Córdoba y uno de los responsables del proceso de modernización y profesionalización que transformó a la institución tucumana en la casa de los artistas más importantes del país y en uno de los escenarios más influyentes del norte argentino.

En las últimas horas la comunidad tucumana quedó conmocionada tras conocerse la sorpresiva muerte de Gonzalo Urueña, productor y referente clave en la modernización del Club Central Córdoba.

La noticia dejó sin palabras a sus allegados: “Estaba en Buenos Aires. Anoche fue internado y hace rato nos damos con la noticia. No lo podemos creer. Solo pedimos respeto y que lo recuerden siempre con una sonrisa”, expresó su hermano.

Quién era Gonzalo Urueña En agosto de 2022 se conoció la noticia de la muerte de su padre, Rubén Urueña, empresario y dirigente deportivo, quien falleció a los 77 años. Bajo su gestión, el estadio de Central Córdoba albergó festivales y recitales de distintos géneros, desde el folclore hasta el rock y la música popular.

Desde su rol al frente del club, Gonzalo Urueña fue responsable de impulsar grandes eventos y de consolidar al tradicional escenario tucumano como un punto de encuentro imprescindible para músicos y público.

Fue, además, pieza clave en la organización del Festival Atahualpa, uno de los encuentros más convocantes de la región, que cada año reunió a decenas de artistas de renombre manteniendo vivo el legado de la música del norte argentino. Asimismo, estuvo al frente de ciclos televisivos relacionados con la actividad artística. Hoy, colegas, amigos y seguidores lo despiden con pesar, destacando su pasión, su compromiso y el legado que deja en la cultura tucumana.

