Murió Mercedes Portillo, la productora de Intrusos que luchaba por su vida

El fallecimiento de la productora de Intrusos causó conmoción en el ambiente artístico, especialmente entre colegas y amigos cercanos, quienes habían solicitado cadenas de oración por su recuperación días antes. La noticia fue confirmada por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Luego de dar a conocer la triste noticia, Lussich compartió una sentida carta enTenía redes: “si no pudieras leerme, si el aire ya no te alcanza, voy a llevar tu nombre donde sea.. voy al contarle al mundo todo lo que me enseñaste… todo lo que sos y todo lo que me diste. Ojalá nunca publique esta carta, ojalá no haga falta, ojalá no sea la primera de otras; y si lo es, tengo tanto para contar de vos que no habrá palabras que alcancen, como el aire que te desafía una vez más, del que tantas veces saliste, justamente, airosa. Pero no tengas miedo. Si sentís que ya no hay más aire por aquí; volá por los aires de donde sea, de donde quieras, que sean tan Buenos Aires como los que viviste hasta el último aliento".

A comienzos de semana, el conductor junto a Adrián Pallares habían anunciado, durante el programa de Intrusos, que la productora se encontraba en estado crítico, intubada y con respirador , luchando por su vida en terapia intensiva.

La enfermedad de Portillo se manifestó de manera repentina luego de un viaje de trabajo. El sábado previo a su descompensación, compartió una jornada en Jujuy con sus compañeros, tras la cual su salud se deterioró rápidamente.

“Cuando volvimos de Jujuy días atrás, Meche se descompuso. Tiene una neumonía bilateral que la tiene en estado crítico y en terapia intensiva. Intubada, con respirador y luchando por su vida en este momento", indicó Rodrigo Lussich cuando se había dado a conocer la situación.

Meche Portillo: sus años de actriz y su rol como productora

Mercedes Portillo, apodada "Meche", se desempañaba como productora Intrusos y también formaba parte del equipo de trabajo de Lussich y Pallares, quienes este año comenzaron con su espectáculo teatral "Socios al desnudo".

Comenzó su carrera a mediados de los 90' junto a Mariana Briski, donde trabajó como su asistente personal. Luego realizó distintas producciones teatrales en el under porteño donde trabajó bajo la tutela de directores como Norman Briski, Pompeyo Audivert, y Ricardo Bartis.

Además, Portillo, formó parte de "Perdona Nuestros Pecados" (PNP), programa de archivos conducido por Raúl Portal y Mariana Fabbiani, y luego en el programa RSM, también ciclo de Fabbiani, en América TV.

También trabajó como productora de los distintos ciclos de Samuel Chiche Gelblung y en el portal web Telebajocero, ya junto a su amigo Lussich, con quien luego seguiría en "Socios del espectáculo" (El Trece) e "Intrusos".

En cuanto sus trabajos de actriz, tuvo un pequeño papel en “Puerta 7″, la ficción de temática futbolera de Netflix que se estrenó en 2020. Pero su mayor paso como actriz todavía no vio la luz. En 2024, Portillo grabó una participación en la segunda temporada de la ficción “En el barro”, que se estrenará en Netflix en 2026.