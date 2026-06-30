Prisión preventiva para dos imputados por robarle la tarjeta de débito a un jubilado e intentar comprarse ropa en Balvanera Por Vanesa Petrillo + Agregar ámbito en









tLos acusados fueron detenidos luego de intentar realizar una compra con una tarjeta de débito robada a un jubilado de 85 años. La Justicia les dictó la prisión preventiva al considerar los riesgos procesales y sus antecedentes penales.

La investigación comenzó tras un intento de compra en un comercio de Balvanera y permitió vincular a los imputados con el robo sufrido por un jubilado una hora antes.

La Unidad Fiscal de Flagrancia Este (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, con el auxiliar fiscal Carlos Caputto, obtuvo la prisión preventiva para dos imputados con antecedentes penales que realizaron una compra en un comercio del barrio de Balvanera con una tarjeta de débito robada a un jubilado.

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La titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº29, María Araceli Martínez, hizo lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por el auxiliar fiscal de la UFLA Este, en función de los riesgos procesales existentes.

El caso se inició en un comercio ubicado en la avenida Pueyrredón al 100, en el barrio de Balvanera, cuando los dos imputados intentaron comprar una campera con una tarjeta de débito que fue rechazada. Tras unos minutos, volvieron y realizaron la transacción con otro plástico, pero la empleada advirtió que la fotografía del documento presentado no se correspondía con la identidad de ninguno de los clientes.

Ante esa situación, la comerciante dio aviso a un policía de la Ciudad, que, tras una consulta, comprobó que tanto la tarjeta de débito como el documento presentados por los clientes del comercio de indumentaria habían sido denunciados como robados.

Tras comunicarse con la UFLA Este, el auxiliar fiscal Caputto dispuso la detención de los sospechosos y el inicio de una investigación por el delito de estafa mediante el uso de tarjeta magnética o de sus datos.

Luego, se verificó que un jubilado de 85 años había radicado una denuncia en la Comisaría 7A de la Policía de la Ciudad en la que refería que, una hora antes de que intentarán la compra, le habían sustraído una billetera que contenía su documento de identidad, dinero en efectivo y tarjetas bancarias de débito y crédito. Por tal motivo, a los dos sospechosos se los imputó por el delito de estafa mediante el uso de tarjeta de débito hurtada en concurso real con encubrimiento agravado por el ánimo de lucro. Además, se estableció que los imputados contaban con antecedentes penales por delitos similares y tenían una situación migratoria irregular en el país. También habían aportado domicilios que no pudieron ser constatados, por lo que el auxiliar fiscal Caputto solicitó su prisión preventiva a la jueza Martínez, quien hizo lugar al pedido del MPF CABA.

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