Sigue la conmoción en Córdoba: qué se sabe del crimen de Santiago Aguilera

Tras el hallazgo del cuerpo en la zona de Boca del Río, en las afueras de Las Tapias y a 6,5 kilómetros de Villa Dolores, fue Carlos, el papá de Santiago, el que se descargó al respecto en diálogo con el programa local Arriba Córdoba: “Yo temía este final trágico. Creo que los investigadores tampoco saben qué ocurrió”.

Y agregó: “Este crimen fue con una crueldad únicamente de animales. Fueron unos inhumanos que lo molieron a golpes”.

“Mi hijo era sano, optimista, alegre, carismático y con ganas. Después del problema de salud que enfrentó durante muchos años, su vida estaba mejorando. Estaba conociendo cosas nuevas para hacer, me estaba ayudando a trabajar, estaba estudiando y tenía proyectos”, recordó con tristeza.

El único detenido

El único sospechoso y detenido por el crimen es Walter Gil, de 23 años, quien está alojado en Bouwer. Tal como precisaron, el joven apresado trabajaba en el corralón de la familia de Santiago desde hacía cinco meses.

“Con Santiago tenía contacto laboral. Mi hijo trabajaba conmigo en la oficina, por ahí cuando no tenía qué hacer salía a ayudar a cargar. No eran amigos. Me dijeron que se contradice un montón. Ha mentido con lo que hace a sus movimientos esa noche. Hay llamadas en el teléfono de mi hijo, tengo entendido que la última que recibió al salir de casa es de Walter Gil”, puntualizó Carlos.

Y completó, sobre el trabajo de la Justicia: “Fue muy bueno, lástima que no llegaron a tiempo”.