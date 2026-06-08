Femicidio de Agostina Vega: dieron de alta a Claudio Barrelier y la fiscalía investiga a su entorno

El principal apuntado por la Justicia abandonó el hospital penitenciario de Bouwer y regresó a su pabellón tras una mejora en su cuadro. Mientras tanto, los investigadores avanzan con nuevas pericias y analizan el rol que pudo haber tenido su círculo más cercano antes y después del crimen.

Barrelier permanecía bajo observación por riesgo suicida. La causa continúa sumando medidas de prueba y la Justicia evalúa testimonios de personas vinculadas al entorno del presunto femicida.

Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega , recibió el alta médica este lunes y volvió al Complejo Carcelario N°1 de Bouwer, donde continúa detenido. La información fue confirmada por el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), que aseguró que el imputado presenta un estado de salud favorable tras varios días de internación.

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Barrelier se encontraba alojado en el Hospital Modular que funciona dentro de la unidad penitenciaria luego de que controles médicos y psicológicos detectaran indicadores compatibles con riesgo suicida . Durante ese período permaneció bajo seguimiento permanente y con vigilancia especial del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (GEAR), una unidad táctica del SPC.

Tras una nueva evaluación de los profesionales que lo asistían, las autoridades resolvieron que podía abandonar el sector sanitario y regresar al mismo pabellón donde se encuentra alojado Osvaldo Fassetta, el otro detenido en la causa .

Mientras la situación penitenciaria de Barrelier volvió a la normalidad, la fiscalía continúa impulsando distintas medidas de prueba para reconstruir con precisión lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades adicionales.

Entre las diligencias previstas figuran pericias psicológicas sobre el principal imputado , estudios que buscan profundizar el análisis de su perfil y aportar nuevos elementos al expediente.

Sin embargo, el foco de los investigadores ya no está puesto únicamente sobre Barrelier. La fiscalía intenta establecer qué conocían las personas de su círculo más cercano y cuál fue su actuación antes y después del asesinato de Agostina Vega.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que no se descartan nuevas imputaciones en los próximos días. En ese contexto, los investigadores volvieron a revisar testimonios y evidencias relacionadas con quienes convivían con el acusado en la vivienda de barrio Cofico, lugar donde la hipótesis judicial ubica el crimen de la adolescente.

Entre las personas bajo análisis aparecen Marianela, esposa de Barrelier, y Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka que, según la reconstrucción de los investigadores, habría sido utilizado para trasladar los restos de la víctima. Ambas ya prestaron declaración testimonial durante la causa.

Laa estrategia de la fiscalía pasa por agotar la producción de pruebas antes de avanzar con nuevas acusaciones, mientras continúan incorporándose pericias, testimonios y distintos elementos de interés para el expediente.

El expediente permanece bajo secreto de sumario por diez días.