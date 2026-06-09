El ministro de Seguridad de Córdoba habló de la desaparición de Luciana Barrios: "Las hipótesis las maneja el fiscal"

Juan Pablo Quinteros explicó que todas las alertas fueron activadas. También detalló que pidió apoyo al Ministerio de Seguridad nacional con el envío de Gendarmería.

El ministro de Seguridad de Córdoba , Juan Pablo Quinteros, se refirió a la desaparición de la adolescente Luciana Barrios (15) , buscada desde hace 24 horas luego de ser vista por última vez en su colegio. Durante una conferencia de prensa, reveló que las hipótesis sobre qué paso con la joven las maneja el fiscal de la causa Guillermo Monti .

Quinteros habló sobre la búsqueda de Lucian desde Colonia Caroyaa e indicó que hay más de 300 efectivos trabajando en el operativo , lo que incluye Unidades Especiales de Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar) y otros.

Asimismo, explicó que todas las alertas fueron activadas y que todas las rutas de la provincia están siendo controladas . Por otro lado, detalló que habló con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para contar con el apoyo de Gendarmería .

Qué hipótesis manejan los investigadores con respecto a la desaparición de Luciana Barrios Alarcón

El funcionario remarcó, además, que la persona encargada de la investigación "es siempre, pero siempre, el fiscal", en este caso Guillermo Monti, de la localidad de Jesús María. Frente a la pregunta de si Luciana podría haber entrado nuevamente al colegio, Quinteros contestó que no se observó que ella haya vuelto a ingresar.

Embed - Ministerio de Seguridad Nacional on Instagram: "ALERTA SOFÍA: BUSCAMOS A LUCIANA AYLEN BARRIOS ALARCON De 15 años de edad, fue vista por última vez el 8 de junio, en Colonia Caroya, Córdoba. Es de tez blanca, de contextura delgada, con pelo largo oscuro hasta la cintura, ojos marrones y mide 159 cm. Vestía campera azul marino y pantalón de jean, zapatillas blancas y llevaba mochila negra al momento de su desaparición. Si tenés información que permita dar con su paradero, comunicate a la línea 134 de manera gratuita, anónima y disponible las 24 horas." View this post on Instagram

"Testigos muy precisos la vieron salir del colegio", dijo al respecto y agregó que con respecto a las hipótesis estas "las maneja el fiscal y él quiso que seamos muy cautos con la información". "Para no alimentar ningún rumor, no alimentemos tampoco desde los medios", concluyó el ministro.



A las palabras de Quinteros se sumó la voz de la intendenta de Caroya Paola Nanini, quien sostuvo que “la nena salió antes (del colegio) y tenía que esperar a su hermana para volverse juntas: "Cuando la mamá vino a buscar a la hermana se encuentra con que ella no está”.

Además, amplió sobre el perfil de Luciana citando a sus padres: “Lo que dicen es que es una nena muy tranquila, muy obediente, muy dulce. Están bastante conmocionados y sorprendidos, no tienen conjeturas sobre el tema”.

Activaron el Alerta Sofía por la desaparición de Luciana Barrios: fue vista por última vez al salir de la escuela

La desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años, movilizó a las autoridades de Córdoba, que desplegaron un importante operativo de búsqueda en Colonia Caroya y localidades cercanas. La joven fue vista por última vez al mediodía del lunes al salir de la escuela y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero. Ahora, las autoridades nacionales activaron el Alerta Sofía.

El Ministerio de Seguridad de la Nación emitió el aviso por Luciana en las últimas horas, después de 24 horas sin información sobre su paradero. Entre los detalles de la descripción ofrecida por la cartera de Alejandra Monteoliva, se destacó que vestía una campera azul marino, pantalón de jean, zapatillas blancas y una mochila negra.

El abogado de la familia de Luciana, Luis Gutiérrez, afirmó que la búsqueda continúa sin novedades y sobre varias hipótesis. “Lamentablemente, no tenemos novedades. Todos estamos muy preocupados”, señaló y destacó que “se han puesto todos los medios de parte de la Provincia” y de la Justicia para intentar dar con el paradero de la adolescente.