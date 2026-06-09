Femicidio de Agostina Vega: hallaron el ADN de dos personas debajo de sus uñas + Agregar ámbito en









Lo confirmó la defensa de su familia. Además, agregaron que se le hará una pericia a Barrelier.

Lo confirmó el abogado de los abuelos de la menor.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega (14), la adolescente encontrada muerta en Córdoba, dio un nuevo avance en las últimas horas luego de una confirmación ofrecida por parte de la defensa de su familia. Se trata de la defensa de sus abuelos, que arrojó que se encontró material genético de dos personas debajo de sus uñas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En las últimas horas, los detenidos por el femicidio ya son tres personas: Claudio Barrelier (33), señalado como el autor del hecho; Osvaldo Fassetta, su amigo y sospechado de ser coautor, y Soledad Andreani, expareja de Barrelier y dueña del auto Ford Ka que manejó el presunto femicida para transportar los restos de la joven.

Femicidio de Agostina Vega: confirmaron la presencia de dos ADN debajo de sus uñas El abogado de los abuelos maternos de Agostina, Carlos Nayi, confirmó que se encontraron rastros de “dos ADN debajo de las uñas” de la adolescente que fue descuartizada y luego arrojada a un descampado.

El letrado, además, sostuvo que se ordenó la realización de una pericia psicológica y psiquiátrica a Barrelier, imputado por femicidio, para determinar “si comprende sus actos” según NA.

agostina vega El hallazgo se sumó en las últimas horas tras la detención de la tercera demorada, Soledad Andreani.

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la dueña del auto donde se sospecha trasladaron el cuerpo La investigación sobre el femicidio de Agostina Vega sigue avanzando y este lunes hubo una novedad importante. Detuvieron a Soledad Andreani, quién le prestó un ford ka a su expareja Claudio Barreleir, principal sospechoso del crimen. En ese auto trasladó baldes y bolsas donde, se sospecha, se trasladaron los restos de la joven de 14 años. La mujer está acusada de encubrimiento. Se trata de la tercera persona arrestada en la investigación luego de Claudio Gabriel Barrelier, imputado por homicidio agravado por violencia de género, y Osvaldo Fassetta, de 47 años, acusado también por encubrimiento. Andreani fue trasladada bajo un fuerte operativo encabezado por la Policía de Córdoba a la Jefatura de Policía provincial. En paralelo, el abogado Carlos Nayi, representante de los abuelos de la víctima, confirmó que se detectaron "dos ADN debajo de las uñas" de la adolescente, un dato que podría resultar clave para determinar si hubo más personas involucradas en el crimen.

Temas Femicidios

Córdoba