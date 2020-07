Coronavirus en Argentina: muertos superan los 3.300 y ya hay más de 80 mil recuperados

De las 95.089 personas que aún cursan la infección, 1057 están internados en unidades de cuidados intensivos, el 89% de ellos en establecimientos de Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva por cualquier causa es del 54,4% a nivel nacional y del 63,6% en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los 23 nuevos decesos por Covid-19 correspondieron a 11 hombres, 5 residentes en la provincia de Buenos Aires; 4 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Mendoza; 1 residente en la provincia de Santa Cruz; y 12 mujeres; 8 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 2 residentes en la provincia de Río Negro.

En tanto, del total de los casos confirmados con coronavirus, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, informó que 1.115 (0,6%) son importados, 52.375 (29,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 96.710 (54%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

La positividad acumulada sobre los testeos realizados desde marzo es del 30,9%. En concreto, ayer fueron realizadas 15.812 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 690.823 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 15.224,2 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados, casi en su totalidad por laboratorio es 400.831.

A su turno, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, detacó que “el 87,7% de los nuevos casos confirmados corresponden a AMBA y otras de las provincias más activas que registran casos son Jujuy y Córdoba, con las que estamos trabajando fuertemente”.

Agregó que "el epicentro de la pandemia de coronavirus en Argentina es el AMBA, pero vemos lugares donde no había casos y en este momento sí”. De esta forma, el mapa con la modalidad DISPO (Distancia Social Preventiva Obligatoria) y ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) no se encuentra tan diferenciado como semanas atrás, ya que “no hay provincia que no haya notificado casos en los últimos 14 días”.

Para ver los nuevos pasos a seguir, el presidente Alberto Fernández se reúne a las 11.30 con el comité de expertos y el ministro de Salud, Ginés González García y por la tarde, con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Por último, Zaida Gatti, coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, informó que su área desde el M;inisterio de Justicia, en plena pandemia pudo rescatar 200 víctimas y repatriar 10 que se encontraban en el exterior.

Gatti, además, reiteró que sigue vigente la línea telefónica 145 que es gratuita, anónima y a nivel nacional que permite recibir denuncias sobre posibles casos de trata de personas.