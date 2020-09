Eduardo López: "No se puede culpar a la sociedad por suba de contagios"

“Si la gente no adopta una conducta distinta, esto va a tener un mal final. No tenemos mucho por hacer”. La frase del ministro de Salud, Ginés González García, pronunciada el viernes pasado, desató la polémica después de seis meses marcados por la cuarentena, el distanciamiento social y numerosas restricciones por el coronavirus. Con un nivel de contagios que no deja de subir, los casos crecen no sólo en el área metropolitana sino que el foco se está extendiendo al resto del país. Esto llevó a reconocer al titular de la misma cartera bonaerense, Daniel Gollán, que tendrían que haber aplicado medidas más estrictas, en marzo, en Ezeiza, lugar por donde llegaron los primeros portadores del virus que hoy lleva la cifra de muertos a 10.000.