Un joven despertó tras estar 11 meses en coma y no sabe qué es el coronavirus

El accidente ocurrió tres semanas antes de que comenzara el primer confinamiento nacional en Reino Unido.

El joven gradualmente comenzó a evolucionar y “lentamente está empezando a despertar del coma 2 en el que se encontraba, para tener un mínimo estado de consciencia. Él está dando sus primeras respuestas a simples estímulos y puede verse cada vez más seguido una sonrisa en su hermoso rostro”, según señalaron sus familiares al diario The Guardian.

Lo que Flavillel definitivamente no se imaginará es que el mundo que conoció cambió completamente. Coronavirus, tapabocas, pandemia y distanciamiento son palabras ajenas que deberá incorporar.

“Él no sabe nada sobre la pandemia porque estuvo durmiendo durante 10 meses. Su conciencia está empezando a mejorar ahora, pero no sabemos qué sabe. Simplemente no sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a suceder durante el último año, no lo hubiera creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender lo que todos pasamos”, comentó su tía Sally Flavill Smith.

Además señaló que aún no le comentaron todo lo acontecido. “Cuando esté bien despierto en su habitación, no tendrá ni idea de por qué está allí. Tratamos de hacerle saber que realmente queremos estar allí, tomados de la mano, pero no podemos debido al Covid”.

“Cuando pueda tener contacto cara a cara con él, será la oportunidad de explicarle todo”, detalló la tía.

El joven además contrajo coronavirus dos veces aunque, según especificó Flavill Smith, se recuperó en poco tiempo y de manera favorable.