Cortarán Cantilo y la autopista Illia hacia el norte por obras en el puente Labruna: cuándo no se podrá circular

Los trabajos corresponden a la etapa final de la ampliación, con la colocación de los elementos estructurales que vincularán la traza con Lugones y Udaondo. Serán 11 piezas en total, entre ellas nueve de 22 metros y 40 toneladas, y otras dos de 32 metros y 50 toneladas.

Cortarán Cantilo y la AU Illia hacia el norte por obras en el puente Labruna.

Habrá cortes de tránsito en la zona norte de la Ciudad por los trabajos finales de ampliación del Puente Labruna . La interrupción será este jueves, entre las 23 y las 6 , cuando se cerrarán la autopista Illia hacia la provincia de Buenos Aires y la avenida Cantilo. Durante ese lapso se instalarán las últimas vigas de la obra y el tránsito será desviado por Figueroa Alcorta y Del Libertador .

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También continuará cerrado el Paseo del Bajo en sentido norte , a la altura de Retiro. Los camiones serán desviados por la avenida Costanera y podrán volver a Cantilo mediante el acceso ubicado después del Puente Labruna.

La etapa final de la obra incluye el montaje de las rampas que unirán Cantilo con Lugones y Udaondo . Se colocarán nueve vigas de 22 metros de largo y 40 toneladas cada una , además de otras dos de 32 metros y 50 toneladas .

El operativo comenzará a las 20 con una reducción de calzada en los dos carriles derechos de Cantilo. Desde las 23 también permanecerá cerrado el puente Scalabrini Ortiz , a la altura de Parque Norte, que conecta Lugones y Figueroa Alcorta con el Aeroparque. Para llegar a la Costanera, los conductores deberán utilizar la calle Sarmiento .

En sentido hacia el centro porteño, la autopista Illia y Lugones seguirán habilitadas con circulación normal.

El tránsito será desviado por Figueroa Alcorta y Del Libertador.

Estado actual del Puente Labruna

Como parte de los trabajos, continúa cerrado el tramo del Puente Labruna que conecta la colectora de Cantilo con Udaondo en sentido hacia Figueroa Alcorta y Del Libertador. La restricción se mantendrá durante las vacaciones de invierno para avanzar con la renovación de la estructura original.

Mientras duren las tareas, quienes circulen por la colectora de Cantilo deberán continuar hacia el norte hasta tomar Del Libertador por el enlace ubicado debajo de la avenida General Paz.

El nuevo tramo del puente seguirá habilitado para quienes se dirijan hacia Cantilo y Ciudad Universitaria. También permanecerán abiertas la pasarela peatonal que conecta con la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte y la rotonda de la colectora de Cantilo que permite acceder a Ciudad Universitaria y a los clubes de la zona.

Cortes de tránsito en la zona norte de la Ciudad por los trabajos finales de ampliación del Puente Labruna.

Cómo será la ampliación del Puente Labruna

La obra busca ampliar y mejorar la conexión entre Udaondo, Campos Salles, Lugones y Cantilo. El 29 de mayo se habilitó una primera etapa que permitió pasar de un carril por sentido a dos carriles por mano.

Para lograrlo, el puente original pasó a tener circulación únicamente hacia Udaondo y se sumó una nueva rama paralela hacia el río con dos carriles adicionales.

El proyecto también incorporará una pasarela peatonal de unos cuatro metros de ancho y una bicisenda de 2,40 metros, separada mediante un cordón montable.

La nueva infraestructura permitirá mejorar los accesos y la conexión con distintos puntos de la zona norte porteña, entre ellos el estadio Antonio Vespucio Liberti (Club Atlético River Plate), el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de la Innovación, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), la estación Ciudad Universitaria del Ferrocarril Belgrano Norte, el centro de graduados del Liceo Naval, el Club Universitario Buenos Aires (CUBA), Ciudad Universitaria, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.

La obra sumará además espacios verdes y áreas de recreación. El acceso desde el Parque de la Innovación tendrá pendientes suaves y sectores de descanso, mientras que las zonas con mayor desnivel contarán con un aterrazado verde, áreas de juegos y un espacio pensado como anfiteatro.

También habrá sectores deportivos, espacios gastronómicos y zonas de descanso cerca de la pasarela elevada. A lo largo del recorrido se incorporará un cantero con vegetación.

El proyecto forma parte del desarrollo urbano impulsado por el Parque de la Innovación y busca mejorar la conexión entre la zona costera y el barrio de Núñez. El nuevo puente funcionará como un enlace entre ambos sectores e incorporará un parque elevado como parte del espacio público.