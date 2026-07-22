Perdió a su perra y la quisieron estafar con imágenes hechas con inteligencia artificial

Pamela buscaba a Sol en Villa Fiorito cuando recibió contactos con fotos falsas y una videollamada engañosa para sacarle dinero.

Sol continúa desaparecida en Villa Fiorito y su familia mantiene activa la búsqueda mediante redes sociales y carteles en la zona.

Pamela perdió a Sol, su perra, en Villa Fiorito y mientras intentaba encontrarla a través de las redes sociales fue víctima de dos intentos de estafa. Los engaños incluyeron una imagen creada con inteligencia artificial y una falsa videollamada de WhatsApp con el objetivo de obtener dinero o acceder a información personal.

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La desaparición de una mascota llevó a Pamela a difundir la búsqueda de Sol en distintos grupos y redes sociales, pero esa exposición también fue aprovechada por personas que intentaron sacar ventaja de la situación. El primer contacto fraudulento ocurrió tres días después de que la perra desapareciera , cuando un desconocido le escribió cerca de las 23 horas.

El hombre le envió una fotografía de una perra muy parecida a Sol y le preguntó si se trataba de su mascota. La imagen había sido generada mediante inteligencia artificial para simular que el animal había sido encontrado .

“A los tres días de que desapareció, cerca de las 23 horas, me escribe una persona mandándome una foto preguntándome si era mi perra y me pregunta de dónde era y cuándo se me había perdido. En la desesperación, sin darme cuenta, contesté rápido y me sacaron de dónde era”, contó Pamela en diálogo con C5N.

El supuesto rescatista aseguró que su hermano había encontrado a Sol mientras trabajaba en la zona y que la había llevado a una vivienda ubicada lejos del lugar donde vive Pamela. Ante la posibilidad de recuperar a su perra, la mujer inicialmente creyó que podía ser cierto.

La dueña de la perra recibió dos intentos de estafa mientras difundía la desaparición de su mascota.

“Es muy parecida a mi perra. Mirando fríamente, te das cuenta de que no”, explicó Pamela al recordar el momento en el que comenzó a sospechar del engaño.

Cuando pidió una segunda imagen para confirmar la identidad del animal, el hombre evitó enviarla. En cambio, aseguró que podía trasladarle la perra en ese momento o recién cinco días después porque debía organizar el viaje. Luego apareció el pedido económico: necesitaba dinero para cargar combustible.

“Me dice que había que poner para la nafta. Ahí le dije que no y me empecé a dar cuenta de que se trataba de una estafa”, relató Pamela, quien también señaló que la misma persona habría intentado utilizar una maniobra similar con otros usuarios.

“Cuando me doy cuenta de que me quería sacar plata, lo insulto. Él me empieza a insultar y a decirme que no sé cuidar a los animales”, contó sobre el intercambio que mantuvieron.

Los delincuentes aprovecharon la desesperación de Pamela y utilizaron herramientas digitales para intentar engañarla.

El segundo intento: una videollamada falsa por WhatsApp

Pocos días después, Pamela recibió un nuevo mensaje, esta vez a través de una llamada de WhatsApp. Una persona afirmó que su hija había encontrado a Sol y le propuso realizar una videollamada para mostrarle a la perra y confirmar que se trataba de ella.

Sin embargo, al iniciar la comunicación, la pantalla quedó completamente negra. La persona del otro lado aseguró que estaba viendo al animal, pero Pamela no podía observar nada.

“Me dicen: ‘Acá está, ¿la ves?’. Le digo que no se veía nada y me dice que espere, que le tiraba un error. Ahí le corto y le pido que me mande una foto y no me contestó más”, relató.

Luego descubrió que este tipo de estrategia puede utilizarse para intentar obtener códigos de seguridad y tomar el control de una cuenta de WhatsApp. “Yo no lo podía creer. Después desconfiás de todos. Hubo gente que me escribió de buena fe”, expresó.

La búsqueda de mascotas perdidas también puede ser aprovechada por estafadores, que recurren a falsas pruebas para pedir dinero.

Sol continúa desaparecida y su familia mantiene la búsqueda

Mientras enfrenta estos intentos de engaño, Pamela continúa buscando a Sol en Villa Fiorito, Lomas de Zamora. La familia sostiene la difusión del caso mediante carteles en la zona y publicaciones en grupos de redes sociales para intentar encontrarla.

“Todavía Sol no apareció. Hace unos días que la estamos buscando. Somos de Villa Fiorito, Lomas de Zamora. Salimos a pegar carteles y subimos fotos a los grupos de redes”, señaló.

Pamela explicó que Sol no suele salir sola porque vive en una casa con patio y remarcó que la siguen esperando. “La seguimos buscando y tiene una familia que la está esperando”, afirmó.