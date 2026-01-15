Cortes de luz: cómo mantener la casa fresca sin energía eléctrica + Seguir en









Al menos 400.000 hogares están en sin luz en la Ciudad de Buenos Aires y partes del Conurbano

Millones de usuarios buscan formas para mentener sus casas frías, en medio del masivo apagón que atraviesa el AMBA. Enterate de 5 maneras de refrescar tu casa.

En el medio del corte de luz que llegó a afectar a más de 4 millones de argentinos en todo el AMBA, es importante entender como mantener la casa fría sin red eléctrica. También es una buena opción debido a los aumentos de tarifas complica mantener el aire acondicionado o el ventilador prendido, además de que puede producir saltos de térmica o fallas en los grupos electrógenos.

Cinco consejos para mantener la casa fría en medio de los cortes de luz en el AMBA Con solo acercarse a cualquier enchufe, podemos darnos cuenta que cualquier dispositivo, este siendo usado de manera activa o no, emana calor. Por esto, es importante desconectar elementos que no se usen usualmente, o que sepamos que no se vayan a usar por al menos varias horas, como puede ser desenchufar un televisor al salir de la casa hacia el trabajo. Lo mismo ocurre con las luces: hay que evitarlas, en especial cuando se trata de lámparas que calientan mucho.





Otro de los requerimientos clave para reducir el calor en medio de los cortes de luz, es mantener las persianas bajas. Es que el ingreso de la luz del sol es una de las causas principales por las cuales aumenta la temperatura en el hogar. En cuanto a la ventilación, lo más apropiado es abrir las ventanas temprano a la mañana y la noche. Esto permite que el aire circule en los momentos del día en que la temperatura no es tan elevada.

Tener plantas en la casa, una medida que absorbe el calor plantas de interior2.webp Las plantas en los hogares pueden paulatinamente absorber las altas temperaturas de la casa. Existen especies que atraer parte del calor ambiente y aportan una sensación térmica más agradable, como el aloe vera, el ficus, el helecho, la lengua de suegra y la palmera bambú. Esta ventaja se da tanto en plantas ubicadas en el interior como en el exterior de la vivienda. Además, el riego periódico y la humedad que se genera en hojas y sustrato colaboran a refrescar naturalmente los ambientes.

La cocina es otro de los espacios donde más se siente el impacto del calor, especialmente durante los cortes de luz. Por eso, es recomendable reducir al mínimo el uso de hornallas y horno y priorizar comidas frías o de rápida preparación. Cuando no queda otra opción que encender el fuego, utilizar un extractor o campana ayuda a disipar el calor acumulado y a mejorar la circulación del aire.

Por último, el uso de colores también juega un papel clave. Los tonos oscuros tienden a retener el calor, mientras que los colores claros reflejan mejor la luz y contribuyen a mantener ambientes más frescos. Esta lógica aplica a cortinas, muebles y textiles en general. En la misma línea, durante el verano conviene retirar alfombras, mantas y tapizados pesados, que acumulan temperatura y dificultan la sensación de frescura en el hogar.