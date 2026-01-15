La soja subió con fuerza en Chicago, pero bajaron el maíz y el trigo + Seguir en









Los futuros de la soja para marzo de la Bolsa de Chicago aumentaron 1% a u$s386,90 la tonelada. El maíz de marzo de CBOT bajó 0,4% a u$s165,45 y el trigo de marzo cedió también 0,4% a u$s187,57.

La soja y el aceite de soja obtuvieron apoyo de las noticias de que la administración del presidente Donald Trump planea finalizar las cuotas de mezcla de biocombustibles de 2026 a principios de marzo, según fuentes familiarizadas con los planes.

Los futuros de la soja estadounidense subieron con fuerza este jueves, ya que la fuerte demanda interna y la suba de los futuros del aceite de la oleaginosa eclipsaron la presión de la inminente recolección de la enorme cosecha de soja brasileña, según los analistas. En cambio, los futuros del maíz y el trigo bajaron, afectados por la abundante oferta mundial de cereales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los futuros de la soja para marzo de la Bolsa de Chicago aumentaron 1% a u$s386,90 la tonelada. El maíz de marzo de CBOT bajó 0,4% a u$s165,45 y el trigo de marzo cedió también 0,4% a u$s187,57.

La soja y el aceite de soja obtuvieron apoyo de las noticias de que la administración del presidente Donald Trump planea finalizar las cuotas de mezcla de biocombustibles de 2026 a principios de marzo, según fuentes familiarizadas con los planes.

El Gobierno mantendrá las cuotas de mezcla cerca de su propuesta inicial, dijeron las fuentes, al tiempo que abandona un plan para penalizar las importaciones de combustibles renovables y materias primas.

Según algunos analistas, el plan podría aumentar las importaciones de renovables y frenar la demanda de aceite de soja estadounidense, principal materia prima del biodiésel. No obstante, los futuros del aceite de soja CBOT de marzo subieron al conocerse la noticia, superando las medias móviles de 50 y 100 días.

La soja recibió apoyo adicional de los datos mensuales de molienda de soja en EEUU. La Asociación Nacional de Procesadores de Oleaginosas dijo que sus miembros trituraron 6,12 millones de toneladas de soja en diciembre, ligeramente por encima de un promedio de estimaciones comerciales y la segunda mayor trituración mensual registrada. Las expectativas de una cosecha abundante de soja en Brasil, el principal proveedor mundial, donde la recolección apenas está comenzando, pusieron coto a las subidas. La agencia brasileña Conab recortó su estimación de la producción de soja del país a 176,12 millones de toneladas métricas, 1 millón de toneladas menos que su previsión de diciembre, pero todavía un récord. Por otra parte, la consultora agroindustrial Agroconsult elevó su estimación de la cosecha de soja brasileña a un récord de 182,2 millones de toneladas, 4 millones más que su anterior proyección de noviembre. Los futuros del maíz seguían consolidándose después de que el USDA sorprendiera a los mercados de cereales el lunes al aumentar su estimación de la cosecha de maíz estadounidense de 2025 hasta un nuevo récord, al tiempo que fijaba las existencias trimestrales del cereal en Estados Unidos en las mayores de su historia. El Consejo Internacional de Cereales pronosticó el jueves una producción mundial de cereales récord de 2.461 millones de toneladas métricas, 31 millones de toneladas más que en su proyección anterior.

Temas Soja

Maíz

Trigo

Chicago