Apagón en el AMBA: cómo reclamar por cortes de luz y pedir una compensación

Tras el corte de energía masivo que dejó sin suministro eléctrico a cientos de miles de usuarios, cuáles son los pasos vigentes para reclamar ante las distribuidoras y, en casos específicos, solicitar una bonificación en la factura.

El procedimiento es gratuito y contempla reclamos por interrupciones prolongadas o reiteradas del servicio eléctrico en el AMBA.

El apagón masivo que afectó a cientos de miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a poner en primer plano el procedimiento vigente para reclamar por la falta de suministro eléctrico y, en determinados casos, acceder a una compensación económica en la factura.

El trámite es gratuito , tiene pasos definidos y depende tanto del tipo de interrupción como de la empresa distribuidora que presta el servicio en cada zona.

Antes de iniciar cualquier gestión, los usuarios deben constatar si la interrupción fue programada . La normativa establece que las distribuidoras deben informar con al menos 48 horas de anticipación los cortes previstos por obras o tareas de mantenimiento. Si el corte no fue anunciado previamente, corresponde avanzar con el reclamo.

El procedimiento comienza ante la empresa prestadora del servicio, Edenor o Edesur , según la zona. Solo los usuarios registrados pueden realizar el reclamo y es fundamental obtener un número de trámite , que será requerido en instancias posteriores.

El reclamo puede tener dos objetivos: solicitar la restitución del suministro o gestionar una bonificación , que aplica en casos de cortes prolongados -más de 15 horas consecutivas sin servicio- o cortes reiterados , cuando se producen cuatro o más interrupciones en un mismo mes calendario.

Una vez iniciado el reclamo ante la distribuidora, los usuarios pueden elevar el caso ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Para hacerlo, deben contar con el número de cliente o cuenta, el número de reclamo previo, la dirección del domicilio afectado y los horarios de inicio y finalización de cada interrupción.

El organismo dispone de formularios digitales para reclamos por cortes prolongados o reiterados, líneas telefónicas gratuitas disponibles las 24 horas y atención presencial con turno previo en su sede de la Ciudad de Buenos Aires.

Los usuarios de Edenor que residen en las islas del Delta del Paraná cuentan con un régimen particular. En los casos en que los cortes estén vinculados a fenómenos climáticos o fallas en la red de media o alta tensión, pueden reclamar directamente ante el ENRE, sin necesidad de haber iniciado previamente el trámite ante la distribuidora.

Qué originó el apagón

El corte masivo se produjo durante una jornada de temperaturas elevadas, cuando cuatro líneas de alta tensión de 220 kV salieron de servicio de manera simultánea, lo que provocó una fuerte caída en la oferta de energía y dejó sin suministro a alrededor de 800.000 usuarios.

Con el correr de las horas, el servicio comenzó a restablecerse de forma progresiva, aunque una parte de los hogares permaneció sin luz, lo que derivó en un aumento de los reclamos en distintos puntos del AMBA.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El SMN indicó una máxima de 33 grados para este jueves, con mínima de 15 y probabilidad de tormentas aisladas para la tarde (40% a 70%) y noche (10% y 40%).

El viernes las marcas estarán entre los 18 y 28 grados, entre parcial y ligeramente nublado sin lluvias a la vista.