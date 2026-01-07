Nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados: quiénes deben anotarse, requisitos y cómo mantener los descuentos en luz y gas

El Gobierno puso en marcha el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que redefine quiénes acceden a los descuentos en las tarifas de luz y gas. A quiénes alcanza, quiénes deben reinscribirse y cómo funciona el nuevo esquema, paso a paso.

Subsidios focalizados. El nuevo registro aplica para mantener los beneficios en las tarifas de electricidad, gas natural por redes, gas propano y garrafas de GLP.

Desde enero comenzó a regir un nuevo sistema de subsidios a la energía en todo el país , que reemplaza el esquema de segmentación por niveles y redefine el acceso a la ayuda estatal en las tarifas de electricidad, gas natural por redes, gas propano y garrafas de GLP . El cambio fue oficializado mediante el Decreto 943/2025 , publicado en el Boletín Oficial, y da inicio al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) .

El nuevo modelo apunta a simplificar y ordenar el sistema de subsidios, concentrando los recursos del Estado exclusivamente en los hogares que realmente los necesitan. Para ello, se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) , que reemplaza al antiguo Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE).

A diferencia del esquema anterior, el SEF elimina la segmentación N1, N2 y N3 y también deja sin efecto la Tarifa Social de Gas como régimen independiente. Desde ahora, el sistema distingue solo dos categorías : hogares con subsidio y hogares sin subsidio, según ingresos, patrimonio y condiciones socioeconómicas.

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que no todos los usuarios deben volver a realizar el trámite . Aquellos hogares que ya estaban inscriptos en el ex RASE no tienen que volver a anotarse , ya que sus datos serán migrados automáticamente al nuevo registro. No obstante, podrán ingresar a Mi Argentina para consultar su situación o actualizar su declaración jurada si hubo cambios en el hogar.

Sin embargo, hay tres grupos específicos que sí deberán inscribirse obligatoriamente para no perder el beneficio:

Usuarios de garrafas de GLP

Beneficiarios del ex Programa Hogar

Usuarios que recibían la Tarifa Social de Gas

En estos casos, el Gobierno estableció un plazo de seis meses para completar la inscripción en el ReSEF. Durante ese período, el beneficio se mantiene vigente mientras se completa la migración al nuevo esquema. Una vez finalizado ese proceso, el Programa Hogar será dado de baja y los subsidios quedarán unificados dentro del régimen general.

El nuevo criterio de ingresos

Con el SEF, el acceso a los subsidios queda restringido a los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT). Según los últimos datos disponibles del Indec (noviembre de 2025), ese umbral equivale a $3.771.987,09 mensuales para un hogar tipo.

Además del nivel de ingresos, el Estado evaluará otros criterios de capacidad económica, como la cantidad de inmuebles, vehículos, activos societarios y bienes considerados de lujo. El objetivo es evitar superposiciones y corregir distorsiones heredadas del sistema anterior.

Luz y gas: cómo funcionan las bonificaciones

El nuevo régimen establece bonificaciones directas sobre el precio de la energía, con criterios diferenciados según el servicio y la época del año:

Electricidad: Los hogares beneficiarios tendrán una bonificación base del 50% sobre un consumo mensual determinado. El bloque subsidiado será de 300 kWh en meses de alta demanda y 150 kWh en meses templados.

Gas natural por redes: Se mantienen los bloques de consumo vigentes y la bonificación del 50% se concentra entre abril y septiembre , los meses de mayor consumo. En los períodos de baja demanda no habrá subsidio.

Bonificación extraordinaria 2026: De forma excepcional, durante 2026 se aplicará una bonificación adicional de hasta 25% en enero, que se irá reduciendo de manera gradual hasta desaparecer en diciembre.

El esquema también incorpora de forma homogénea a los usuarios de gas propano indiluido por redes y a quienes utilizan garrafas, unificando reglas y criterios a nivel nacional.

Fin de la transición y nuevo marco

Con esta medida, el Gobierno dio por concluido el llamado “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”, iniciado en 2024. El Decreto 943/2025 deroga el Decreto 332/2022 y busca establecer un sistema más transparente, previsible y sostenible, alineando tarifas con costos reales y focalizando la asistencia estatal.

Datos clave del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF)

¿Quiénes deben anotarse?

¿Quiénes NO deben volver a hacer el trámite?

Hogares ya inscriptos en el ex RASE (los datos se migran automáticamente)

Requisito principal de ingresos

Ingresos del hogar menores o iguales a 3 CBT

Límite ampliado para hogares de la Patagonia

¿Para qué servicios aplica el subsidio?

Electricidad, gas natural por redes, gas propano y garrafas de GLP.

¿Cómo se realiza la inscripción?

Mediante un formulario online con carácter de declaración jurada. También se puede hacer por teléfono o de forma presencial.

¿Qué pasa si la factura no está a mi nombre?

Igualmente se puede inscribir indicando que es el usuario real del servicio.

¿Qué datos necesito de la factura?

Empresa distribuidora, número de cliente o servicio, y número de medidor.

¿Es compatible con planes sociales?

Sí. Jubilaciones, pensiones, AUH y otros programas no impiden la inscripción.

¿Quiénes deben completar la inscripción?

Usuarios residenciales mayores de 18 años que nunca se hayan anotado y quieran acceder o mantener el subsidio.

¿Qué datos necesito para anotarme?

Empresa distribuidora

Número de cliente, cuenta, servicio o NIS

Número de medidor

¿Qué hago si no puedo completar el trámite online?

Se debe llamar al 0800-222-7376 o realizar el trámite de forma presencial en la distribuidora o entes reguladores.

¿Qué pasa si vivo en Zona Fría?

Los usuarios alcanzados por el régimen de Zona Fría mantienen bonificaciones adicionales y consumos base más altos, según la región.

¿Dónde hacer consultas?

Centro de Atención Telefónica: 0800-222-7376