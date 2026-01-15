Apagón en el AMBA: los barrios afectados por los cortes de luz + Seguir en









Más de 500.000 usuarios sufrieron la interrupción del suministro. Las principales zonas afectadas.

Algunas líneas de subte se vieron afectadas por los cortes de este jueves.

Un masivo apagón afectó este jueves al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Más de 500.000 usuarios sufrieron un corte del suministro eléctrico, en zonas administradas por las compañías Edesur y Edenor, tanto en el conurbano bonaerense como en la Ciudad de Buenos Aires. Los barrios afectados.

En horas de la tarde, el servicio de energía sufrió una interrupción masiva. "Fue una falla en la subestación de Edenor en Morón, lo que provocó el desenganche de las cuatro líneas de alta tensión de 220 kV", explicaron fuentes oficiales a este medio.

Las fuentes consultadas indicaron a que a las 14.45 salieron de servicio las cuatro líneas de 220 kV Morón - Rodríguez de Edenor, lo que generó una pérdida de 3.000 MW aproximadamente.

Desde la distribuidora eléctrica Edenor confirmaron los inconvenientes en el servicio en la zona norte del Gran Buenos Aires y en CABA. "Un corte de energía eléctrica en zona norte por alta tensión afecta varias subestaciones", informaron oficialmente desde la empresa.

Los barrios afectados por el masivo apagón en el AMBA Por el corte de luz salieron de funcionamiento cientos de semáforos porteños, se interrumpió el servicio en la línea D de subte y la línea H funciona con demoras. También se vieron afectadas temporalmente las operaciones en Aeroparque Jorge Newbery.

Según reportes recibidos por Energy Report, el corte de luz afecta a vecinos de Recoleta, microcentro, Caballito, Palermo, Paternal, Belgrano, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Villa Crespo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre las zonas afectadas del conurbano aparecen Vicente López, San Isidro, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre. También se informaron cortes en localidades de la zona oeste como Haedo, Ciudadela, Caseros, Tres de Febrero, Ramos Mejía y Santos Lugares. Cuántos usuarios se quedaron sin electricidad Desde Edenor informaron que ya comenzó a reestablecer lentamente el servicio en los hogares y comercios. "Para las 15.30 ya se normalizó el servicio de electricidad a unos 400.000 usuarios", aseguraron. Según pudo saber Energy Report, todavía quedan sin luz unos 123.000 usuarios de Edesur. Ante la consulta de los motivos de la salida de funcionamiento de las líneas de alta tensión, las fuentes revelaron que se inició una investigación preliminar junto al c, que con colaboración de Edenor indagan en los motivos y las causas del corte.