Covid-19: detectan que daña células importantes del cerebro

En su artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, el grupo describe su estudio de los cerebros de personas que habían muerto por este virus.

Desde los primeros días de la pandemia, una gran cantidad de personas infectadas se quejaron de padecer frecuentes problemas neurológicos, como confusión mental, dolores de cabeza y dificultad para prestar atención.

Cómo el virus podría infectar el cerebro

El trabajo del equipo comenzó con un estudio de 81 personas que habían sido infectadas pero que no habían muerto, pero fueron hospitalizadas. Al comparar el grupo con un grupo de control que no había sido infectado, los investigadores encontraron que presentaban más síntomas de depresión y ansiedad. Los investigadores indicaron que "tales síntomas son típicos de problemas en la corteza orbitofrontal".

A continuación, los investigadores diseccionaron los cerebros de 26 personas fallecidas por esta causa. que habían muerto, centrándose específicamente en la corteza orbitofrontal. Al hacerlo, encontraron el virus presente en los astrocitos en cinco de ellos, aunque señalaron que "era posible que el virus no se hubiera detectado en los cerebros de algunos de los otros pacientes muertos".

Qué son los astrocitos

Los astrocitos existen en el cerebro pero no son células nerviosas; son células gliales en forma de estrella que brindan apoyo a las neuronas: producen y transportan alimentos hacia ellas.

Al observar de cerca los virus que habían infectado a los astrocitos, los investigadores descubrieron que producían una proteína que cambiaba el comportamiento de los astrocitos: producían menos lactato, que es alimento para las neuronas.

Luego, descubrieron que las proteínas de punta en el virus se dirigieron a receptores diferentes a los que se dirigen en los pulmones, lo que les permitió unirse a los astrocitos. Como resultado final, se encontró la muerte de las neuronas, debido a la incapacidad de los astrocitos infectados para alimentarlas.

Por tanto, se concluyó que la infección por el coronavirus "puede provocar pérdida de memoria, accidentes cerebrovasculares y otros efectos en el cerebro".

De este modo, se pueden explicar algunos de los síntomas neurológicos asociados con el Covid-19, especialmente la fatiga, la depresión y la niebla mental