Quiénes van a recibir el bono de $70.000 de ANSES en marzo 2026

La actualización de las prestaciones se rige de acuerdo a la ley de movilidad establecida por la normativa vigente.

Los beneficios por casamiento, nacimiento y adopción se liquidarán en dos tramos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplicará en marzo un refuerzo extraordinario destinado a jubilados y pensionados que perciben haberes más bajos. El adicional será de $70.000 y se sumará a los ingresos mensuales junto con el aumento por movilidad del 2,88% , según lo establecido por la normativa vigente.

La actualización impacta en las prestaciones alcanzadas por la fórmula que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás. Quienes cobran la jubilación mínima, con el incremento y el extra incluido, alcanzarán un ingreso total de $439.600,88.

Las prestaciones previsionales alcanzadas por el refuerzo extraordinario y el aumento mensual quedan conformadas de la siguiente manera:

En los casos en que el ingreso mensual supere el valor mínimo pero quede por debajo del tope fijado, el adicional se liquida en forma proporcional hasta completar los $439.600,88 , evitando que el haber total exceda esa cifra.

Pensión Madre de 7 hijos: haber $369.600,88 + bono $70.000 = total $439.600,88.

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: haber $258.720,62 + bono $70.000 = total $328.720,62.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber $295.680,70 + bono $70.000 = total $365.680,70 .

Jubilación mínima: haber base $369.600,88 + bono $70.000 = total $439.600,88.

Además del esquema previsional, las asignaciones familiares y universales también reciben el ajuste del 2,88% durante marzo. Los valores actualizados son:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814 por cada hijo.

AUH por hijo con discapacidad: $432.461 por cada hijo.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $66.414 por cada hijo.

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad (primer rango): $216.240 por cada hijo.

Estos importes corresponden al monto general informado para el mes en curso. La actualización es mensual y se calcula según el IPC informado por el INDEC, de acuerdo con la fórmula vigente establecida por el Decreto 274/24.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

El calendario de pagos se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad. ANSES publica cada mes el cronograma detallado para jubilaciones, pensiones y asignaciones, y los beneficiarios pueden consultar fecha y medio de cobro a través de la plataforma mi ANSES.

Calendario para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

AUH y Asignación Familiar por Hijo

Terminados en 0: 9 de marzo

Terminados en 1: 10 de marzo

Terminados en 2: 11 de marzo

Terminados en 3: 12 de marzo

Terminados en 4: 13 de marzo

Terminados en 5: 16 de marzo

Terminados en 6: 17 de marzo

Terminados en 7: 18 de marzo

Terminados en 8: 19 de marzo

Terminados en 9: 20 de marzo

La Asignación por Embarazo (AUE) se abonará entre el 10 y el 25 de marzo, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiaria:

DNI terminado en 0: 10 de marzo

DNI terminado en 1: 11 de marzo

DNI terminado en 2: 12 de marzo

DNI terminado en 3: 13 de marzo

DNI terminado en 4: 16 de marzo

DNI terminado en 5: 17 de marzo

DNI terminado en 6: 18 de marzo

DNI terminado en 7: 19 de marzo

DNI terminado en 8: 20 de marzo

DNI terminado en 9: 25 de marzo

La Prestación por Desempleo se pagará entre el 20 y el 30 de marzo, también organizada según la finalización del documento:

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), el calendario se desarrolló entre el 9 y el 13 de marzo, conforme a la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

En el caso de la Asignación por Prenatal y Maternidad, las fechas son las siguientes: