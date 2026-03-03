Cuánto paga ANSES por la AUH Hijo con Discapacidad en marzo 2026 y quiénes acceden

El organismo previsional publicó el esquema de pagos, junto con los montos actualizados, correspondiente a marzo 2026.

+ Seguir en

El organismo previsional ya dejó definido el esquema completo de pagos correspondiente al tercer mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los valores actualizados de las asignaciones para marzo de 2026 , tras la aplicación del incremento mensual por movilidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde la entrada en vigencia del Decreto 274/24 , los haberes previsionales y las asignaciones familiares se ajustan todos los meses según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos. En esta oportunidad, el aumento se calcula en base al índice correspondiente a enero.

Según detalla ANSES, a la AUH por Hijo con Discapacidad pueden acceder:

Además, es obligatorio tener el grupo familiar debidamente acreditado en la base de datos del organismo.

Titulares de una prestación de ART de empresas incorporadas al régimen.

Beneficiarios de una Pensión No Contributiva por Invalidez o por Trasplante.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Jubilados o pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Trabajadores registrados alcanzados por el régimen de Asignaciones Familiares.

En estos casos no existe límite de edad . Incluso corresponde el pago aunque el hijo o hija trabaje en relación de dependencia o cobre otra prestación de la Seguridad Social.

Puede tratarse de hijo biológico, adoptado o bajo guarda, tutela, curatela o cuidado personal dispuesto judicialmente.

Contar con autorización vigente emitida por ANSES.

Residir en el país.

Para la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad con autorización vigente, no rigen topes máximos de ingresos, ni individuales ni del grupo familiar.

Monto de la AUH Hijo con Discapacidad

En marzo, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $432.461.

A diferencia de la AUH tradicional, no se aplica la retención del 20%, por lo que el monto se percibe en su totalidad todos los meses.

Otras asignaciones que aumentan en marzo 2026

Además de la AUH por discapacidad, estos son los nuevos valores actualizados:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.813 (Se paga el 80% mensual y el 20% restante se cobra al presentar la Libreta AUH).

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $66.413

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.239

Asignación por Embarazo para Protección Social: $132.814

Ayuda Escolar Anual: $85.000

Asignación por Nacimiento: $77.414

Asignación por Adopción: $462.845

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo

DNI terminado en 0: 10 de marzo

DNI terminado en 1: 11 de marzo

DNI terminado en 2: 12 de marzo

DNI terminado en 3: 13 de marzo

DNI terminado en 4: 16 de marzo

DNI terminado en 5: 17 de marzo

DNI terminado en 6: 18 de marzo

DNI terminado en 7: 19 de marzo

DNI terminado en 8: 20 de marzo

DNI terminado en 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: del 10 de marzo al 10 de abril

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 9 de marzo al 10 de abril

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

De esta manera, el organismo previsional ya dejó definido el esquema completo de pagos correspondiente al tercer mes del año.