La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los valores actualizados de las asignaciones para marzo de 2026, tras la aplicación del incremento mensual por movilidad.
Cuánto paga ANSES por la AUH Hijo con Discapacidad en marzo 2026 y quiénes acceden
El organismo previsional publicó el esquema de pagos, junto con los montos actualizados, correspondiente a marzo 2026.
Desde la entrada en vigencia del Decreto 274/24, los haberes previsionales y las asignaciones familiares se ajustan todos los meses según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos. En esta oportunidad, el aumento se calcula en base al índice correspondiente a enero.
Quiénes pueden acceder a la AUH Hijo con Discapacidad
Según detalla ANSES, a la AUH por Hijo con Discapacidad pueden acceder:
Trabajadores registrados alcanzados por el régimen de Asignaciones Familiares.
Monotributistas.
Titulares de la Prestación por Desempleo.
Jubilados o pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Beneficiarios de una Pensión No Contributiva por Invalidez o por Trasplante.
Titulares de una prestación de ART de empresas incorporadas al régimen.
Además, es obligatorio tener el grupo familiar debidamente acreditado en la base de datos del organismo.
Requisitos del hijo o hija con discapacidad
Residir en el país.
Contar con autorización vigente emitida por ANSES.
Puede tratarse de hijo biológico, adoptado o bajo guarda, tutela, curatela o cuidado personal dispuesto judicialmente.
En estos casos no existe límite de edad. Incluso corresponde el pago aunque el hijo o hija trabaje en relación de dependencia o cobre otra prestación de la Seguridad Social.
Para la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad con autorización vigente, no rigen topes máximos de ingresos, ni individuales ni del grupo familiar.
Monto de la AUH Hijo con Discapacidad
En marzo, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $432.461.
A diferencia de la AUH tradicional, no se aplica la retención del 20%, por lo que el monto se percibe en su totalidad todos los meses.
Otras asignaciones que aumentan en marzo 2026
Además de la AUH por discapacidad, estos son los nuevos valores actualizados:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.813
(Se paga el 80% mensual y el 20% restante se cobra al presentar la Libreta AUH).
Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $66.413
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.239
Asignación por Embarazo para Protección Social: $132.814
Ayuda Escolar Anual: $85.000
Asignación por Nacimiento: $77.414
Asignación por Adopción: $462.845
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
DNI terminado en 0: 9 de marzo
DNI terminado en 1: 10 de marzo
DNI terminado en 2: 11 de marzo
DNI terminado en 3: 12 de marzo
DNI terminado en 4: 13 de marzo
DNI terminado en 5: 16 de marzo
DNI terminado en 6: 17 de marzo
DNI terminado en 7: 18 de marzo
DNI terminado en 8: 19 de marzo
DNI terminado en 9: 20 de marzo
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminado en 0: 9 de marzo
DNI terminado en 1: 10 de marzo
DNI terminado en 2: 11 de marzo
DNI terminado en 3: 12 de marzo
DNI terminado en 4: 13 de marzo
DNI terminado en 5: 16 de marzo
DNI terminado en 6: 17 de marzo
DNI terminado en 7: 18 de marzo
DNI terminado en 8: 19 de marzo
DNI terminado en 9: 20 de marzo
Asignación por Embarazo
DNI terminado en 0: 10 de marzo
DNI terminado en 1: 11 de marzo
DNI terminado en 2: 12 de marzo
DNI terminado en 3: 13 de marzo
DNI terminado en 4: 16 de marzo
DNI terminado en 5: 17 de marzo
DNI terminado en 6: 18 de marzo
DNI terminado en 7: 19 de marzo
DNI terminado en 8: 20 de marzo
DNI terminado en 9: 25 de marzo
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
Todas las terminaciones de documento: del 10 de marzo al 10 de abril
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: del 9 de marzo al 10 de abril
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
De esta manera, el organismo previsional ya dejó definido el esquema completo de pagos correspondiente al tercer mes del año.
