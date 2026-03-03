SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
3 de marzo 2026 - 08:30

Cuánto paga ANSES por la AUH Hijo con Discapacidad en marzo 2026 y quiénes acceden

El organismo previsional publicó el esquema de pagos, junto con los montos actualizados, correspondiente a marzo 2026.

El organismo previsional ya dejó definido el esquema completo de pagos correspondiente al tercer mes del año.

El organismo previsional ya dejó definido el esquema completo de pagos correspondiente al tercer mes del año.

Desde la entrada en vigencia del Decreto 274/24, los haberes previsionales y las asignaciones familiares se ajustan todos los meses según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos. En esta oportunidad, el aumento se calcula en base al índice correspondiente a enero.

Informate más
anses

Quiénes pueden acceder a la AUH Hijo con Discapacidad

Según detalla ANSES, a la AUH por Hijo con Discapacidad pueden acceder:

  • Trabajadores registrados alcanzados por el régimen de Asignaciones Familiares.

  • Monotributistas.

  • Titulares de la Prestación por Desempleo.

  • Jubilados o pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

  • Beneficiarios de una Pensión No Contributiva por Invalidez o por Trasplante.

  • Titulares de una prestación de ART de empresas incorporadas al régimen.

Además, es obligatorio tener el grupo familiar debidamente acreditado en la base de datos del organismo.

Requisitos del hijo o hija con discapacidad

  • Residir en el país.

  • Contar con autorización vigente emitida por ANSES.

  • Puede tratarse de hijo biológico, adoptado o bajo guarda, tutela, curatela o cuidado personal dispuesto judicialmente.

En estos casos no existe límite de edad. Incluso corresponde el pago aunque el hijo o hija trabaje en relación de dependencia o cobre otra prestación de la Seguridad Social.

Para la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad con autorización vigente, no rigen topes máximos de ingresos, ni individuales ni del grupo familiar.

Monto de la AUH Hijo con Discapacidad

En marzo, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $432.461.

A diferencia de la AUH tradicional, no se aplica la retención del 20%, por lo que el monto se percibe en su totalidad todos los meses.

Otras asignaciones que aumentan en marzo 2026

Además de la AUH por discapacidad, estos son los nuevos valores actualizados:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.813

    (Se paga el 80% mensual y el 20% restante se cobra al presentar la Libreta AUH).

  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $66.413

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.239

  • Asignación por Embarazo para Protección Social: $132.814

  • Ayuda Escolar Anual: $85.000

  • Asignación por Nacimiento: $77.414

  • Asignación por Adopción: $462.845

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 9 de marzo

  • DNI terminado en 1: 10 de marzo

  • DNI terminado en 2: 11 de marzo

  • DNI terminado en 3: 12 de marzo

  • DNI terminado en 4: 13 de marzo

  • DNI terminado en 5: 16 de marzo

  • DNI terminado en 6: 17 de marzo

  • DNI terminado en 7: 18 de marzo

  • DNI terminado en 8: 19 de marzo

  • DNI terminado en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminado en 0: 9 de marzo

  • DNI terminado en 1: 10 de marzo

  • DNI terminado en 2: 11 de marzo

  • DNI terminado en 3: 12 de marzo

  • DNI terminado en 4: 13 de marzo

  • DNI terminado en 5: 16 de marzo

  • DNI terminado en 6: 17 de marzo

  • DNI terminado en 7: 18 de marzo

  • DNI terminado en 8: 19 de marzo

  • DNI terminado en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo

  • DNI terminado en 0: 10 de marzo

  • DNI terminado en 1: 11 de marzo

  • DNI terminado en 2: 12 de marzo

  • DNI terminado en 3: 13 de marzo

  • DNI terminado en 4: 16 de marzo

  • DNI terminado en 5: 17 de marzo

  • DNI terminado en 6: 18 de marzo

  • DNI terminado en 7: 19 de marzo

  • DNI terminado en 8: 20 de marzo

  • DNI terminado en 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: del 10 de marzo al 10 de abril

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: del 9 de marzo al 10 de abril

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

De esta manera, el organismo previsional ya dejó definido el esquema completo de pagos correspondiente al tercer mes del año.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias