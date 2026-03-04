¿Quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 en marzo y cuál es el nuevo tope? + Seguir en









El organismo previsional actualizó los topes para que sus beneficiarios cobren el bono extraordinario de $70.000.

No todos los beneficiarios accederán al refuerzo, ya que el cobro dependerá del monto final que perciban tras la actualización por movilidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de marzo para jubilados y pensionados, mes en el que los haberes llegarán con un aumento del 2,88% y el pago del bono extraordinario de hasta $70.000. Sin embargo, el organismo aclaró que no todos los beneficiarios accederán al refuerzo, ya que el cobro dependerá del monto final que perciban tras la actualización por movilidad.

El incremento responde a la fórmula vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de desfase. Con esta suba, la jubilación mínima asciende a $369.600,88, lo que impacta directamente en el esquema del bono y en los límites establecidos para su cobro.

jubilados anses.jpg Depositphotos El nuevo tope de ANSES para cobrar el bono en marzo En marzo, quienes perciban la jubilación mínima cobrarán el bono completo de $70.000, alcanzando un ingreso total de $439.600.

Ese monto funciona como tope: nadie que reciba el refuerzo puede superar esa cifra sumando haber y bono. Para quienes cobran más que la mínima pero menos de $439.600, el bono será proporcional y equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar ese límite. Por ejemplo, si un jubilado percibe $419.600, recibirá un refuerzo de $20.000.

Jubilados y pensionados: ¿por qué algunos ya no recibirán los $70.000? Quienes superen los $439.600 en ingresos no accederán al bono y solo cobrarán su haber con el aumento del 2,88%. De esta manera, algunos beneficiarios que en meses anteriores recibían el adicional dejarán de percibirlo desde marzo debido a la actualización del piso y del techo de ingresos.

Calendario de pagos ANSES: fechas de cobro para jubilados en marzo Jubilados que cobran la mínima Percibirán sus haberes entre el 9 y el 20 de marzo, según terminación de DNI: 0: lunes 9

1: martes 10

2: miércoles 11

3: jueves 12

4: viernes 13

5: lunes 16

6: martes 17

7: miércoles 18

8: jueves 19

9: viernes 20 Jubilados con haberes superiores a la mínima Cobrarán entre el 25 y el 31 de marzo: 0 y 1: miércoles 25

2 y 3: jueves 26

4 y 5: viernes 27

6 y 7: lunes 30

8 y 9: martes 31 Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) Percibirán sus haberes entre el 9 y el 13 de marzo, también según la terminación del DNI: 0 y 1: lunes 9

2 y 3: martes 10

4 y 5: miércoles 11

6 y 7: jueves 12

8 y 9: viernes 13

