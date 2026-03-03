ANSES paga la AUH con aumento en marzo: consultá el calendario de cobro y los nuevos montos + Seguir en









Conocé los detalles para recibir el pago de acuerdo a las fechas establecidas por el organismo, según terminación del DNI.

Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de cobro a través de la web oficial del organismo con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en marzo una nueva actualización en la Asignación Universal por Hijo (AUH), en línea con la fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones según la inflación informada por el INDEC. El incremento impactará en los haberes que perciben millones de titulares en todo el país y se reflejará en el calendario, que comienza el 9 de marzo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El ajuste responde al Índice de Precios al Consumidor registrado dos meses atrás. Además del haber mensual, continúa vigente el Complemento Leche, destinado a reforzar la alimentación de niñas y niños en situación de vulnerabilidad. El organismo ya definió las fechas de pago, según la terminación del DNI.

auh anses.webp Aumento de AUH en marzo 2026: ¿de cuánto es la suba? El incremento de marzo se calcula en base a la inflación publicada por el INDEC y se aplica bajo el esquema de movilidad mensual. Con esta actualización, los nuevos valores quedaron establecidos en:

AUH: $132.774,44.

AUH por Discapacidad: $432.333,05. El monto total contempla el 80% que se abona de manera directa todos los meses y el 20% retenido, que se liquida una vez presentada la Libreta con los controles de salud y escolaridad correspondientes. La actualización impacta de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES Cuánto cobro por AUH en marzo: montos retenidos y pago directo El esquema de pago mantiene la modalidad habitual. Cada titular percibe:

80% del haber mensual de forma directa.

20% retenido, sujeto a la presentación de la Libreta AUH. Es decir que sobre el monto general de $132.774,44, se acredita mensualmente el porcentaje directo y el resto queda acumulado hasta la validación anual. En el caso de AUH por Discapacidad, el cálculo se aplica sobre $432.333,05, bajo la misma lógica. La prestación está dirigida a: Madres, padres o tutores desocupados.

Trabajadores de la economía informal.

Personas con ingresos inferiores al salario mínimo.

Monotributistas sociales. auh-infancias.jpg Calendario de pagos AUH marzo 2026: fechas de cobro por DNI El cronograma comenzará el lunes 9 de marzo y se organizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad: Para la Asignación por Embarazo (AUE), las fechas son: 0: 10 de marzo

1: 11 de marzo

2: 12 de marzo

3: 13 de marzo

4: 16 de marzo

5: 17 de marzo

6: 18 de marzo

7: 19 de marzo

8: 20 de marzo

9: 25 de marzo Las Asignaciones Familiares de PNC se abonan para todas las terminaciones entre el 9 de marzo y el 10 de abril.

Temas ANSES

INDEC