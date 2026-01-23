Crimen de Jeremías Monzón: detuvieron a la madre de la principal acusada + Seguir en









Desde diciembre, la adolescente se encuentra en un centro cerrado de menores de Rosario por el homicidio del joven de 15 años.

Jeremías Monzón fue asesinado en diciembre del 2025.

En medio de la conmoción en la provincia de Santa Fe y las movilizaciones para reclamar justicia por el crimen de Jeremías Monzón, hay una segunda detenida por el hecho: la madre de la principal sospechosa, una adolescente de 16 años.

Aunque no se supo la identidad de la mujer mayor de edad, la definición la tomó el fiscal Francisco Cecchini, encargado de la causa, ante el hallazgo de nuevos elementos probatorios que podrían implicar a la madre de la principal acusada como "partícipe necesaria" del crimen. En ese sentido, se busca dilucidar el origen de una serie de amenazas telefónicas para confirmar la hipótesis.

La acusada, de 16 años, fue encontrada y detenida el 23 de diciembre -un día después del hallazgo del cuerpo de Jeremías Monzón- en el hogar asistencial “Casa de Juan Diego”, en la ciudad de Santa Fe. Se encontraba junto a su madre, la actual detenida. También fueron imputados otros dos adolescentes de 14 años, que fueron restituidos a sus familias y están bajo seguimiento de la Secretaría de Niñez.

Jeremías Monzón desapareció el 18 de diciembre y recién cuatro días después la Policía pudo confirmar su asesinato, cuando los vecinos alertaran sobre el hallazgo de un cuerpo en el galpón en el acceso sur a esta ciudad, por el puente carretero que une Santa Fe con la vecina ciudad de Santo Tomé, frente al estadio del club Colón.

De acuerdo a la autopsia, el cuerpo de Monzón presentaba entre 20 y 23 puñaladas y la muerte dataría de la fecha que su familia comenzó a buscarlo, aunque la denuncia se concretó al día siguiente. La principal sospechosa y la víctima iban a entablar el primer contacto personal el mismo 18 de diciembre. Para ello, Monzón viajó desde Santo Tomé a Santa Fe para encontrarse con la joven.

Familiares, amigos y organizaciones sociales realizaron una movilización este viernes para reclamar justicia y exigir explicaciones por la filtración de un video que muestra detalles del crimen. La protesta, prevista frente a la cancha de Colón, apuntó a presionar por avances en la causa y a reclamar mayor protección para las víctimas y sus familias. Desde la familia insistieron en la necesidad de reforzar los protocolos de resguardo de pruebas sensibles y de limitar el uso del video exclusivamente al proceso judicial, con el objetivo de evitar nuevas exposiciones públicas de este tipo.