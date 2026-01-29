Hallaron sin vida al hombre que había desaparecido en el mar en Santa Teresita

Mariano Arredondo, de 41 años y domiciliado en Lanús, fue encontrado muerto en una playa de Las Toninas tras varias horas de búsqueda por agua y tierra.

El cuerpo fue localizado por un guardavidas en un sector costero de Las Toninas, a varios kilómetros del lugar donde había desaparecido.

El hombre que era intensamente buscado desde la tarde del miércoles tras desaparecer en el mar en Santa Teresita fue encontrado sin vida en una playa de la localidad de Las Toninas, confirmaron fuentes oficiales.

Se trataba de Mariano Arredondo, de 41 años, con domicilio en Lanús. El cuerpo fue hallado este jueves cerca de las 14 por un guardavidas, en el sector costero comprendido entre las calles 48 y 50, luego de varias horas de rastrillajes coordinados entre distintas fuerzas.

Del operativo de búsqueda participaron efectivos de la Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, Bomberos y personal municipal, con apoyo de gomones y un helicóptero. Las tareas se mantuvieron activas desde el momento en que se denunció la desaparición hasta el hallazgo del cuerpo, ocurrido a varios kilómetros del punto donde el hombre había sido visto por última vez.

Según se informó, Arredondo había ingresado al mar en una zona cercana al muelle de Santa Teresita, un sector señalizado con bandera roja, lo que indica riesgo extremo y prohibición de ingreso al agua. Pese a ello, el hombre se internó en el mar y no volvió a salir.

En un primer momento, la Prefectura Naval desplegó rastrillajes con embarcaciones hasta el anochecer. Luego, las tareas continuaron durante la noche y la mañana siguiente con operativos terrestres, a cargo de Defensa Civil y Bomberos de la Policía. En paralelo, el municipio aportó gomones para reforzar la búsqueda en las inmediaciones del muelle.

El hallazgo del cuerpo puso fin a un operativo que se extendió durante varias horas y volvió a encender la alarma por los riesgos de ingresar al mar en zonas no habilitadas de la Costa Atlántica.

Durante la mañana del miércoles, el operativo se focalizó en el área costera próxima al muelle de Santa Teresita. En ese sector se desplegaron motos de agua y un helicóptero para rastrillar la franja marítima, mientras que a pocos metros del muelle se instaló una carpa sanitaria con un médico del Ministerio de Salud bonaerense y una ambulancia en condiciones operativas, preparada ante la posibilidad de una emergencia.

En paralelo, la bandera roja continuaba izada frente al muelle, marcando un escenario de riesgo extremo para el ingreso al mar. Desde el Partido de la Costa indicaron que se reforzaron las recomendaciones a los turistas para que solo se bañaran en zonas habilitadas y respetaran estrictamente el sistema de banderas, en una jornada atravesada por el operativo de búsqueda y las condiciones adversas del mar.