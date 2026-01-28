Habló la mamá de Jeremías Monzón: "Nunca ví un nivel de tanta maldad, tan macabro, tan perverso"

Romina, la mamá de Jeremías Monzón , asesinado a puñaladas el 18 de diciembre pasado, habló del momento en que se enteró del asesinato de su hijo y cargó contra los jóvenes que lo emboscaron para matarlo.

La mamá de Jeremías Monzón , el joven de 15 años asesinado a puñaladas por dos adolescentes de 14 años, explicó la difícil situación que atraviesa luego del crimen, por el cual hay una persona detenida.

En una entrevista con C5N, Romina señaló que "Muchas veces uno piensa que algo malo le puede pasar, pero nunca un nivel de tanta maldad, tan macabro, tan perverso".

“Jeremías vivía con mis papás, tenía una custodia compartida, ese día me avisan que no había llegado, me preguntan si había pasado por mi departamento, ya eran las 9 de la noche y él siempre llegaba antes de las 8, me quedé toda la noche esperándolo”, describió Romina.

Jeremías Monzón desapareció el 18 de diciembre y recién cinco días después la Policía pudo confirmar su asesinato , cuando los vecinos alertaran sobre el hallazgo de un cuerpo en el galpón en el acceso sur a la ciudad, por el puente carretero que une Santa Fe con la vecina ciudad de Santo Tomé, frente al estadio del club Colón.

“A la mañana siguiente -continuó la madre- ya estábamos buscándolo, poniéndonos en contacto con amigos, siguiendo ideas que nos iban llegando de dónde podía estar. Pensábamos que quizá estaba haciendo una especie de berrinche o escondiendo. Durante todo el fin de semana teníamos esa esperanza, pero bueno”.

De acuerdo a la autopsia, el cuerpo de Monzón presentaba entre 20 y 23 puñaladas y la muerte dataría de la fecha que su familia comenzó a buscarlo, aunque la denuncia se concretó al día siguiente.

La madre de Jeremías sostuvo entre lágrimas que "no poder reconocerlo en la morgue fue terrible, nunca ví un nivel de tanta maldad, tan macabro, tan perverso, tenerlo luego en la casa de velatorios hizo que todo fuese real".

Por este caso fue acusada y detenida, el 23 de diciembre, una joven de 16 años, justo un día después del hallazgo del cuerpo de Jeremías Monzón.

También fueron imputados otros dos adolescentes de 14 años, que fueron restituidos a sus familias y están bajo seguimiento de la Secretaría de Niñez.

El macabro lugar donde se encontró el cuerpo

El periodista Adrián Salonia recorrió el depósito abandonado, en un predio con pastizales altos, donde los tres jóvenes torturaron y mataron a Jeremías. acompañado por un hombre llamado Roberto, quien mostró la pequeña habitación donde se cometió el crimen. "Acá fue donde lo mataron, nosotros estábamos trabajando y llegó la Policía", describió.

"Había un aguantadero, había gente que pernoctaba acá. Se ve que lo trajeron engañado acá, lo torturaron y lo mataron. No se puede comprender, es atroz", expresó, mientras mostraba el lúgubre cuarto, con basura, suciedad y sangre en el suelo.

Mientras La causa que investiga la muerte de Jeremías Monzón avanza mediante las audiencias de imputación de cargos, un familiar de uno de los acusados se presentó ante la Justicia tras ser denunciado por amenazas.

Se trata de Maximiliano U., medio hermano de uno de los sospechosos del homicidio, quien era intensamente buscado por amedrentar a un amigo de la víctima a través de mensajes privados en Instagram, según informaron fuentes judiciales y medios locales.