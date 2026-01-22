Difunden el video del asesinato de Jeremías Monzón y la Justicia exige explicaciones

El abogado de la familia pidió una investigación para detectar el origen de la filtración. El joven fue asesinado en diciembre de 2025.

La familia de Jeremías Monzón reclamó explicaciones urgentes a la Justicia de Santa Fe luego de que se difundiera de manera masiva un video que registra el brutal crimen del adolescente de 15 años . Las imágenes, que formaban parte del expediente judicial , comenzaron a circular por redes sociales y aplicaciones de mensajería, lo que generó una fuerte conmoción y un nuevo reclamo de responsabilidades institucionales.

El abogado Bruno Rugna , representante legal de Romina Monzón , madre de la víctima, exigió que se investigue de qué manera se filtró el material audiovisual. La grabación, utilizada como prueba dentro de la causa, apareció en grupos de WhatsApp , canales de Telegram y distintas plataformas digitales. Se trata de un video de cuatro minutos que muestra el ataque contra el menor. Se trata de un contenido de extrema violencia.

En declaraciones recogidas por Aire de Santa Fe, Rugna sostuvo que el video “ solo debía estar en poder de la Justicia ” y que su difusión implicó una grave vulneración a la dignidad de la víctima .

Además, señaló: “Tenemos una línea de investigación y no descartamos ninguna hipótesis, pero también sabemos que podrían haberlo enviado los mismos autores, quienes estuvieron con el material en mano varios días hasta que fueron capturados”.

La querella puso bajo la lupa al Ministerio Público de la Acusación (MPA) , a la Policía de Investigaciones y al Poder Judicial de Santa Fe , y exigió determinar en qué instancia procesal ocurrió la filtración. Según el planteo de la defensa, la circulación del video expuso posibles fallas en la cadena de custodia y configuró un episodio de violencia institucional .

Rugna confirmó que este miércoles presentó una denuncia formal y dio aviso al Ministerio de Seguridad provincial. La familia solicitó que se inicie una investigación interna para identificar a los responsables de la difusión y advirtió que quienes reenvíen el video podrían incurrir en responsabilidad penal. El abogado también pidió a la sociedad que evite replicar imágenes que muestran hechos de extrema violencia, especialmente cuando involucran a menores de edad.

El asesinato de Jeremías Monzón, ocurrido en diciembre de 2025, provocó una profunda indignación en la comunidad santafesina. Según informó Telefe Santa Fe, familiares, amigos y organizaciones sociales convocaron a una movilización para reclamar justicia y exigir explicaciones por la filtración del video. La protesta, prevista frente a la cancha de Colón, apuntó a presionar por avances en la causa y a reclamar mayor protección para las víctimas y sus familias.

Desde la familia insistieron en la necesidad de reforzar los protocolos de resguardo de pruebas sensibles y de limitar el uso del video exclusivamente al proceso judicial, con el objetivo de evitar nuevas exposiciones públicas de este tipo.

La postura del gobernador de Santa Fe

Sin aludir de manera directa al caso, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió en conferencia de prensa a la difusión del video. De acuerdo con La Capital, el mandatario afirmó que la responsabilidad del Estado debe centrarse en el diseño de políticas públicas y no en el análisis puntual de hechos que “generan dolor y repudio en la sociedad”.

En ese marco, Pullaro volvió a plantear la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, al considerar que la pena debe vincularse al delito cometido y no a la edad del autor. “No podemos evaluar que un chico de 14 o 15 años no comprende las acciones que va a llevar adelante. Una persona que comete un delito de estas características sabe lo que está haciendo”, sostuvo.

Detalles del crimen

La investigación judicial confirmó que tres menores de edad participaron del homicidio ocurrido el 18 de diciembre. Dos de ellos, de 14 años, no son punibles y permanecen en libertad.

En tanto, una joven de 16 años, alojada en un centro de menores de Rosario, fue imputada por homicidio triple agravado, por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento.

El 22 de diciembre, la Policía de Santa Fe recibió un llamado que alertó sobre la presencia de un cuerpo en un predio ubicado frente a la rotonda del estadio de Colón, en el acceso al barrio Chalet, entre pastizales y cubierto con cartones. La autopsia determinó que Jeremías Monzón recibió más de veinte lesiones cortopunzantes durante el ataque.