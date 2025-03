Crimen de Kim Gómez: el lunes se sabrá el futuro del menor de 14 años acusado de asesinarla

Sin embargo, la situación podría cambiar a raíz de que Florencia, la madre de Kim, declaró que reconoció al chico de 17 años, aunque al de 14 no "pudo verlo tanto", aunque no hay nada confirmado hasta el momento.

Asimismo, el otro acusado se encuentra cumpliendo prisión preventiva durante 180 días, hasta que se resuelva su situación personal.

Detenidos Kim.jpg Los acusados de matar a Kim tienen 17 y 14 años.

El dolor de los padres de Kim

Los padres de la nena asesinada encabezaron una movilización al Juzgado, donde contaron que volvieron a ver al menor y que "cuesta un montón saber que un nene es quien pudo haber matado a su hija".

Tras la audiencia, ambos dialogaron con la prensa, al tiempo que sostuvieron que "Kim sea la bandera para unirnos otra vez". En ese sentido, manifestaron: "Es culpa nuestra porque estamos fallando como sociedad. Perdimos los valores ¿Qué hace falta, cambiar las leyes? Cambiemos lo que haya que cambiar. ¿Quieren bajar a 14 años? Empecemos por algo. Hagamos algo previo para no llegar a esto".

"Se están metiendo con nuestros hijos. Me toca transitar esto y en la calle todavía la gente tiene fe. Les quiero mandar un mensaje a todos los que nos gobiernan. Estoy destrozado, roto, buscando un propósito para estar acá y no con mi hija. Úsenme como su bandera, el eslabón que los una a todos, sean valientes como yo ahora, déjense de pelear, empecemos a hacer las cosas bien, basta de excusas. Otras cosas las resuelven en dos segundos", sostuvo la madre, en medio del reclamo para que los políticos y funcionarios actúen para que el caso de la niña "sea el último" y que no haya más inseguridad: "Déjense de joder, están todo el día peleando", agregó.

Por su parte, el padre de Kim remarcó que en la audiencia antes de la decisión de Lescano pudo ver al menor y que no hay explicación para describir lo que sintió: "Son muchas sensaciones, es horrible. Como papá, tío y ser humano me cuesta un montón que un nene sea quien pudo haber matado a mi hija y sobre todo de esa forma, la destrozaron".