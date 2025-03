La madre de Kim Gómez declaró e identificó a uno de los detenidos en el crimen de su hija

Prisión preventiva para el menor de 17 años acusado del asesinato de Kim Gómez

La Justicia resolvió dictar la prisión preventiva por 180 días para el joven de 17 años acusado de ser uno de los responsables del asesinato de Kim Gómez. En paralelo, el menor de 14 años declaró y ubicó el lugar del crimen, pero insistió en que no participó del robo. Ante esto, la jueza Carmen Ibarra, de la UFI 3 de Menores de La Plata, determinó que el menor permanezca bajo medidas de seguridad.

La Justicia de Garantía del fuero penal juvenil ratificó que el joven de 17 años continuará en prisión preventiva por un período de tres meses, con posibilidad de prórroga. Aunque esta medida puede extenderse, se espera que, con las pruebas reunidas, el acusado enfrente el juicio en prisión.

La presencia de los padres de Kim Gómez en el juzgado

Florencia y Marcos, los padres de Kim, presenciaron una de las audiencias contra los detenidos y en la puerta del juzgado contaron que pudieron verse cara a cara con el chico de 17 años. "Fue difícil, pero estuvimos. Florencia se la bancó y pudo ver a los asesinos. Al chico de 17 años le dije cosas y ahora me siento mejor", contó el papá de la nena ante la multitud de vecinos que lo aplaudían.

Aunque no quiso dar detalles sobre cómo fue el encuentro, Marcos remarcó: "Me quiero guardar para mí las sensaciones que tuve, feas, malas y hasta buenas". Se trató de la primera vez que Florencia habló de manera pública y en medio de un llanto, que conmocionó a todos los participantes, expresó: "Kim no es la primera, pero quiero que sea la última".

La mujer era quien estaba dentro del vehículo robado por los menores y vio cómo arrojaron a su hija y arrastraron durante 15 cuadras: "Me la destrozaron, no me puedo olvidar esas imágenes". Florencia habló sobre el encuentro con el menor de 17 años y manifestó: "Lo vi cara a cara, no le dije nada, pero lo miré.