Crimen de Lucas González: un exjefe de policía consideró que el hecho fue "aberrante"

Este jueves, en el juicio que investiga a 14 policías por encubrimiento y homicidio de Lucas González , exjugador de Barracas Central, declaró el exjefe de la División de Homicidios de la Policía Federal Argentina. Aseguró que los acusados "no corrían riesgo de vida como para utilizar sus armas" y calificó al hecho como "aberrante".

Gauna fue el encargado de dirigir las primeras diligencias en la pesquisa por el crimen del jugador y en su exposición sostuvo que Gabriel Alejandro Issasi (41), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (37), entonces integrantes de la Brigada 6 de la Comuna 4, "no tenían riesgo de vida como para utilizar sus armas".

"En mi experiencia como personal policial, si yo no tengo riesgo de vida no tengo por qué hacer uso de mi arma de fuego. A mi entender, el personal policial no corría riesgo de vida", remarcó.