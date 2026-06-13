Un álbum para completar la memoria: la propuesta que homenajea a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en pleno Mundial 2026

La iniciativa está a cargo de la organización H.I.J.O.S y tiene como objetivo llegar a nuevas generaciones. La recopilación puede descargarse gratuitamente y ser impresa para utilizar el formato físico.

Mientras millones de personas en la Argentina vuelven a intercambiar figuritas para completar el álbum del Mundial 2026 , una iniciativa eligió tomar ese mismo lenguaje popular para otro objetivo: acercar la historia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a nuevas generaciones y fortalecer la defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia .

En el marco de los 50 años del último golpe cívico-militar , la organización H.I.J.O.S. Capital y el artista gráfico Ariel Cuadra lanzaron el álbum digital y gratuito “Madres y Abuelas. El pueblo las abraza” , una propuesta que busca transformar una práctica cotidiana y masiva en una herramienta de transmisión de la memoria histórica.

Según explicaron sus impulsores, el proyecto nació a partir de la intención de utilizar un formato ampliamente conocido para llegar a públicos diversos y sostener una conversación que consideran imprescindible , como es el mantenimiento de la memoria colectiva sobre la historia del país, aunque sea la más oscura.

"El álbum surgió por la propuesta de Ariel Cuadra, diseñador y activista gráfico para utilizar una herramienta popular y masiva para fortalecer la difusión de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Se descarga de manera gratuita para que pueda ser accesible", señalaron desde H.I.J.O.S. Capital en diálogo con Ámbito .

Embed - Ariel Cuadra on Instagram: "Álbum Madres y Abuelas El pueblo las abraza .. A 50 años del Golpe, este proyecto nace como un ejercicio colectivo de memoria, homenaje y encuentro. A las imprescindibles en la democracia, presentes y eternas en la lucha les hice un álbum con figuritas para juntarnos entre muchas manos, y hacer una ronda con memoria, como ellas siguen haciendo. El archivo generado es un PDF de descarga pública y gratuita, contiene también un instructivo de impresión. Ojalá en muchas casas, centros culturales, escuelas, organizaciones, se pueda tejer comunidad a partir de esta actividad colectiva. •• Te invito a descargar el archivo, juntar manos, armar una ronda llenar el álbum, compartirlo y pasarle la información a más manos para que también hagan lo mismo. .. Agradezco especialmente a @h.i.j.o.s._capital por el acompañamiento y difusión de siempre. .. Sigamos abrazando a nuestras Madres y Abuelas idolas de nuestra historia, las que gambetearon toda oscuridad para que Argentina viva en justicia y no en penumbras como quieren tantos otros. 30.000 detenidxs desaparecidos PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE. Gracias. .. #albumfiguritas #50añosdelgolpe #memoriaverdadyjusticia"

Cómo es el álbum de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo

La propuesta reproduce la dinámica de cualquier álbum tradicional de figuritas. Sin embargo, en lugar de futbolistas o celebridades, las protagonistas son las mujeres que encabezaron durante décadas la búsqueda de sus hijos, hijas, nietos y nietas desaparecidos durante el terrorismo de Estado.

Cada figurita reúne información biográfica de una Madre o una Abuela de Plaza de Mayo, incluyendo su nombre completo, fecha de nacimiento y datos vinculados a sus familiares desaparecidos.

En el caso de las Abuelas, además, se incorporan referencias a los nietos y nietas apropiados durante la dictadura, tanto aquellos que recuperaron su identidad como quienes continúan siendo buscados. La iniciativa recupera historias individuales pero también construye un relato colectivo sobre uno de los movimientos de derechos humanos más importantes de la historia argentina.

"En el marco de los 50 años del último golpe cívico-militar en la República Argentina, esta pieza pone en el centro a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: mujeres imprescindibles de nuestra democracia, muchas de ellas ya fallecidas, pero eternas en la memoria colectiva, y otras que continúan acompañándonos físicamente en la lucha incansable por la verdad y la justicia", señalaron los organizadores al presentar el material.

La memoria también se intercambia

Detrás del álbum existe una decisión conceptual clara. Así como las figuritas suelen circular de mano en mano, la memoria también se construye colectivamente. La propuesta invita a descargar, imprimir, compartir e intercambiar las figuritas en escuelas, centros culturales, bibliotecas, organizaciones sociales y espacios comunitarios.

"Pensamos que si bien es una forma de sostener un mensaje que ya tiene 50 años y que es atacado por el Gobierno, también es una práctica cultural que permite trabajar sobre imágenes y textos. Hacer preguntas. Buscar información. Acá están todas las figuritas, no hay que conseguir alguna especial. Porque la memoria es colectiva", explicaron desde H.I.J.O.S..

Esa definición resume buena parte del espíritu del proyecto. A diferencia de los álbumes comerciales, donde algunas piezas son escasas y otras abundantes, aquí todas las figuritas tienen el mismo valor simbólico. No hay premios, rarezas ni cartas difíciles. El objetivo es que cada historia pueda ser conocida y compartida.

Llegar a quienes todavía no conocen esas historias

Uno de los principales desafíos de los organismos de derechos humanos es acercar su historia a quienes nacieron varias décadas después de la dictadura.

En ese sentido, los impulsores del álbum consideran que el formato puede funcionar como una puerta de entrada para nuevas generaciones.

"Nos parece importante que la memoria sea un tema que se trate en todos los lugares posibles. A partir de un tema que está en agenda, como es el Mundial de fútbol 2026, las historias y luchas de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo siguen siendo un mensaje a sostener y también a llevar a quienes todavía no las conocen", afirmaron.

La elección del lenguaje de las figuritas también busca generar curiosidad, preguntas y conversaciones familiares alrededor de nombres e historias que forman parte de la construcción democrática argentina.

album El álbum pretende impulsar la memoria colectiva. Archivo

Una respuesta cultural frente al negacionismo

La aparición del álbum también se produce en un contexto de fuertes discusiones sobre memoria y derechos humanos. Desde H.I.J.O.S. Capital consideran que el proyecto funciona como una respuesta cultural ante los discursos que relativizan o cuestionan los crímenes cometidos durante la última dictadura.

"Es una manera sana y lúdica de contrarrestar el negacionismo que impera en el actual Gobierno", sostuvieron desde la organización.

Sin embargo, el objetivo central no pasa únicamente por responder a esos discursos, sino por sostener una búsqueda que continúa vigente.

La recuperación de la identidad de nietos y nietas apropiados, la reconstrucción de historias familiares y la localización de personas desaparecidas siguen siendo tareas abiertas para los organismos de derechos humanos.

Cómo conseguir el álbum

El álbum y todas las figuritas pueden descargarse gratuitamente en formato PDF desde el sitio web de H.I.J.O.S. Capital. Una vez descargado, el material puede imprimirse y utilizarse como un álbum físico convencional, facilitando su circulación en ámbitos educativos, culturales y comunitarios.

Desde la organización señalaron que todavía no cuentan con cifras precisas sobre cuántas personas comenzaron a coleccionarlo, aunque destacaron el interés generado desde su lanzamiento.

"No sabemos cuánta gente lo está coleccionando, pero al momento sí recibimos muchas consultas para hacer la descarga gratuita y también nos comparten muchas fotos y videos con el álbum", afirmaron.

La recepción también fue positiva entre las propias Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. "En cuanto a la devolución, recibimos algo muy positivo desde Madres y Abuelas. Sobre todo porque la búsqueda sigue, tanto de los cuerpos que siguen desaparecidos como de sus nietos y nietas. Entonces siempre se buscan estas estrategias para que esa búsqueda sea colectiva, al igual que cada encuentro", destacaron.

A medio siglo del golpe de Estado, el álbum propone una idea sencilla pero poderosa: completar figuritas para completar historias. Una forma de recordar que la memoria no pertenece al pasado, sino que sigue construyéndose en el presente y entre todos.