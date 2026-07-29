"¿Por qué no te morís?": un cuidador golpeó y amenazó a una mujer en un geriátrico en Mar del Plata

Las cámaras de seguridad registraron la agresión contra una adulta mayor. El empleado fue despedido e imputado por lesiones leves.

Las cámaras de seguridad registraron las agresiones dentro del geriátrico de Mar del Plata.

Un empleado de un geriátrico de Mar del Plata fue despedido e imputado por lesiones leves después de que las cámaras de seguridad lo registraran mientras agredía física y verbalmente a una adulta mayor. Las autoridades del establecimiento denunciaron el hecho y entregaron las grabaciones a la Justicia.

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El acusado fue identificado como Nicolás Gastón Cichero , quien trabajaba en la residencia David, ubicada en Rivadavia al 4000, en el barrio San Juan. Los episodios investigados ocurrieron cerca de las 19 del lunes 27 de julio.

La situación salió a la luz cuando una encargada escuchó las quejas de una de las residentes y advirtió que tenía lastimaduras alrededor de la boca. Ante esto, revisó las filmaciones internas y constató las agresiones.

En las imágenes se observó al cuidador mientras alimentaba simultáneamente a dos mujeres que estaban en sillas de ruedas. Cuando una de ellas intentó comer por sus propios medios, el hombre le habría bajado el brazo de manera brusca y le exigió que abriera la boca.

Luego la habría obligado a ingerir el alimento mediante movimientos violentos y le pegó con una cuchara en los labios, lo que le provocó un corte superficial. Cuando la residente intentó defenderse, el empleado la zamarreó y la trasladó en su silla de ruedas hasta un dormitorio.

La agresión habría continuado dentro de la habitación, donde otra cámara registró cómo el trabajador movía violentamente a la mujer mientras la desvestía y la acostaba en la cama. Durante la secuencia también le dirigió insultos y amenazas.

“¿Por qué no te morís?”, “ojito con pegarme porque te rompo la cabeza” y “dejanos de molestar, morite de una vez por todas” fueron algunas de las expresiones que habrían quedado grabadas.

Las fotografías incorporadas a la causa mostraron que la mujer presentaba escoriaciones en el rostro, principalmente alrededor de la boca. Los investigadores intentaban determinar si la otra residente que aparece en las imágenes también había sido agredida.

El cuidador fue despedido e imputado

Tras revisar las cámaras, los responsables de la residencia despidieron al empleado y se presentaron ante la Justicia para aportar las grabaciones, testimonios y demás elementos vinculados con el caso.

La causa quedó caratulada como “lesiones leves” y pasó a manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de turno. Personal de la Policía Científica también acudió al geriátrico para completar el relevamiento de pruebas.

En paralelo, las autoridades revisaban las condiciones de funcionamiento y las habilitaciones municipales y provinciales del establecimiento. En caso de detectar irregularidades ajenas a la agresión denunciada, podrían disponerse sanciones que incluyan una inhabilitación o clausura.

La investigación continuará para establecer el alcance de las agresiones y determinar si existieron otros episodios de maltrato dentro de la residencia.