Descuentos IPS: todos los beneficios turísticos que tienen los jubilados y pensionados

Convenios vigentes permiten acceder a tarifas preferenciales en distintos destinos de la provincia para disfrutar del descanso durante todo el año.

Los convenios del IPS permiten acceder a tarifas preferenciales en distintos destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires.

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires mantiene una serie de convenios con municipios y complejos turísticos que ofrecen rebajas exclusivas para quienes cobran una jubilación o pensión a través del organismo.

La propuesta busca incentivar las escapadas dentro del territorio bonaerense con promociones que abarcan parques termales, hoteles y atractivos naturales. En algunos casos, los descuentos alcanzan el 45% sobre el valor de la entrada , aunque las condiciones cambian según el destino y la época del año.

Si bien los beneficios están vigentes, es recomendable consultar previamente la disponibilidad y realizar las reservas correspondientes, ya que algunos establecimientos aplican condiciones particulares o promociones según la temporada.

Uno de los beneficios más destacados se encuentra en el Parque Termal Dolores , donde las personas jubiladas y pensionadas del IPS, junto con su grupo familiar conviviente, pueden acceder a un 30% de descuento sobre el valor de la entrada.

El complejo está ubicado sobre la Autovía 2 y la Ruta Provincial 63 y se caracteriza por combinar aguas dulces y saladas , una particularidad poco frecuente en este tipo de establecimientos. Además, cuenta con piscinas cubiertas y descubiertas, amplios espacios verdes, sectores de descanso y servicios gastronómicos, lo que lo convierte en una opción elegida para una escapada de fin de semana.

Para acceder al beneficio es necesario acreditar la condición de beneficiario del IPS y realizar la consulta o reserva mediante los canales habilitados por la Secretaría de Turismo de Dolores.

Monte Hermoso

Monte Hermoso reúne varias promociones destinadas a quienes perciben prestaciones del IPS. La principal consiste en un 40% de descuento para ingresar a la Laguna Sauce Grande, uno de los espacios naturales más visitados del distrito. Para obtener la rebaja es obligatorio acreditar la condición de jubilado o pensionado al momento de efectuar la reserva.

Además, el convenio incorpora beneficios en alojamientos adheridos. El Hotel Faro Recalada y el Hotel Aires de Mar ofrecen 15% de descuento los fines de semana y 20% de lunes a viernes durante el período comprendido entre marzo y noviembre. En tanto, la Hostería Altea aplica un 20% de descuento en las mismas fechas.

El acuerdo también contempla promociones en actividades recreativas, culturales, gastronómicas y otros servicios turísticos que se desarrollan dentro del municipio, siempre que los prestadores se encuentren adheridos al programa impulsado junto al IPS.

Antes de viajar, conviene consultar las condiciones de cada promoción, ya que los descuentos y la disponibilidad pueden variar según el establecimiento. Pexels

Tapalqué

El complejo Termas Tapalqué fue incorporado recientemente al listado de beneficios turísticos del IPS y ofrece una de las promociones más convenientes para los afiliados.

Las personas jubiladas ya cuentan con un 25% de descuento sobre la entrada general. A ese beneficio se suma un descuento adicional exclusivo para quienes pertenecen al IPS: 20% extra de lunes a viernes, alcanzando un 45% total, y 10% adicional durante fines de semana y feriados, con un descuento final del 35%.

El parque termal, inaugurado en 2023, forma parte del programa provincial "Termas Buenos Aires" y combina piscinas de aguas termales con amplios espacios recreativos y naturales. Para acceder a la promoción es necesario realizar la reserva mediante la página oficial del complejo o por los canales telefónicos habilitados.

Tornquist

Otra de las alternativas disponibles se encuentra en el partido de Tornquist. Allí, los beneficiarios del IPS obtienen un 15% de descuento sobre la tarifa del Hotel Provincial Sierra de la Ventana Casino, Resort y Spa, uno de los establecimientos más reconocidos de la comarca serrana.

La zona de Sierra de la Ventana se destaca por sus paisajes serranos, senderos, actividades al aire libre y propuestas para quienes buscan unos días de tranquilidad lejos de las grandes ciudades. El convenio entre el organismo previsional y el hotel apunta justamente a acercar este tipo de experiencias a jubilados y pensionados bonaerenses con una tarifa más accesible.