Escándalo en Misiones: una madre fue denunciada por apostar $17 millones que habían recaudado para la fiesta de egresados en el casino

La mujer había sido elegida por el propio grupo. Confesó todo el mismo día del evento.

Una madre apostó en el casino todos los fondos de una fiesta de egresados.

La Escuela Provincial de Comercio Nº 19 de Eldorado , en la provincia de Misiones , quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que padres y alumnos denunciaran la desaparición de más de $17.000.000 reunidos para la fiesta de egresados . El dinero había quedado bajo la administración de una madre del grupo, quien posteriormente admitió que lo gastó en el casino . Tras la confesión, la mujer enfrentó una denuncia penal .

El conflicto salió a la luz cuando las familias de 35 estudiantes , pertenecientes a dos cursos, intentaron cerrar los pagos finales del evento.

Al comunicarse con los proveedores, constataron que servicios clave como catering , DJ , iluminación y fotografía no estaban abonados, y que únicamente se había pagado la seña del salón.

Desde abril , los padres realizaron aportes mensuales con la expectativa de asegurar una recepción sin sobresaltos. Sin embargo, durante todo ese período, la madre encargada evitó presentar comprobantes o contratos que respaldaran los pagos.

Mónica B., madre de una alumna, expresó su indignación y autocrítica: “ Fuimos demasiado ingenuos y depositamos toda nuestra confianza en una sola persona ”.

Finalmente, la mujer denunciada reconoció que utilizó el dinero y explicó que atravesaba un problema de ludopatía.

La confesión de la madre que jugó la plata en el casino

Según relató Sofía V., una de las egresadas, la noticia se conoció el mismo día del evento, cerca de las 11 de la mañana. La joven detalló que el grupo había reunido $ 17.500.000 a lo largo de ocho meses mediante una billetera virtual, pero que “no estaba ni siquiera el 15% pago”.

El impacto emocional fue inmediato. Sofía describió la escena como un “mar de llantos de las madres, los padres y los hijos” y recordó: “Había chicos llorando, sin saber qué hacer”.

La bronca de las familias creció aún más al recordar que, tiempo atrás, habían entregado a la mujer un reconocimiento económico por su rol organizativo.

Pese al golpe económico y anímico, la fiesta finalmente se realizó gracias a la solidaridad de otros padres, proveedores y a la colaboración personal del intendente de Eldorado.

Para cubrir el faltante, se debió afrontar una urgencia de $ 8.300.000, lo que obligó a cada familia a realizar un nuevo esfuerzo económico.

El avance judicial de la causa

El abogado y padre Ramón Mercado calificó el episodio como “una de las estafas más grandes que se conocen en la ciudad” y confirmó que la denuncia penal ya fue presentada. La Justicia investiga ahora el destino del dinero y la responsabilidad de la acusada.

En medio de la conmoción, los egresados protagonizaron un acto que conmovió a toda la comunidad. Decidieron que la hija de la mujer denunciada participara igualmente de la recepción.

Según relataron los padres, los jóvenes coincidieron en que la adolescente “no tenía la culpa y también merecía estar en su recepción”, cerrando la noche con un gesto de empatía en medio del escándalo.