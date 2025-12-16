La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sufrirá una reforma integral, que comenzará a regir en enero de 2026
VTV en 2026: cómo saber si mi auto queda exento del trámite a partir de enero
El nuevo esquema de verificación redefine los criterios de obligatoriedad y establece qué vehículos deberán someterse a la inspección y cuáles quedarán exceptuados
¿El objetivo? Reducir la cantidad de turnos y aliviar el impacto económico del trámite en los propietarios de autos nuevos o con bajo nivel de uso.
Desde el área de Transporte señalaron que la modificación busca concentrar los controles en aquellos vehículos que presentan más riesgos mecánicos, ya sea por antigüedad o kilometraje.
Los autos que no deben hacer la VTV desde enero 2026
A partir de enero de 2026, quedarán exentos de realizar la VTV los vehículos particulares:
Con menos de cuatro años de antigüedad
Que no superen los 60.000 kilómetros recorridos
Además, continuarán exceptuadas del trámite las motocicletas con menos de un año de uso y los móviles pertenecientes a fuerzas de seguridad, bomberos y servicios de emergencia.
Autos que realizan de forma obligatoria la VTV
La vigencia de la verificación sigue siendo anual y deberán realizarla:
Todos los autos particulares que superen los cuatro años de antigüedad o los 60.000 kilómetros de uso, lo que ocurra primero
Motocicletas que hayan cumplido un año
En el caso de las motos la revisión incluye especialmente el funcionamiento de luces y frenos.
Cómo saber a qué grupo corresponde mi auto
El primer dato a verificar es el año de patentamiento ya que los autos registrados a partir de 2023 tienen altas probabilidades de quedar exceptuados.
El segundo es el uso del vehículo: si supera los 60.000 kilómetros, deberá realizar la verificación aunque sea relativamente nuevo.
VTV: guía paso a paso para sacar el turno a partir de 2026
- En la Provincia de Buenos Aires:
Los conductores deberán ingresar al sitio oficial de la VTV y seleccionar un turno dentro del mes asignado, según la terminación de la patente.
Una vez elegido el día y la planta verificadora, el trámite se abona mediante los medios digitales habilitados
Se completa presentándose en la fecha indicada con la documentación correspondiente.
- En la Ciudad de Buenos Aires:
El proceso comienza en el portal oficial donde se debe seleccionar el mes de vencimiento de acuerdo con la patente. Luego se completa un formulario con los datos del vehículo y del titular, se elige la forma de pago y se seleccionan la planta, el día y el horario. La reserva del turno queda confirmada una vez abonado el valor del trámite.
