VTV en 2026: cómo saber si mi auto queda exento del trámite a partir de enero

El nuevo esquema de verificación redefine los criterios de obligatoriedad y establece qué vehículos deberán someterse a la inspección y cuáles quedarán exceptuados

Tanto en Provincia de Buenos Aires cómo en CABA, el trámite se realiza desde la web y se completa una vez efectuado el pago.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sufrirá una reforma integral, que comenzará a regir en enero de 2026

¿El objetivo? Reducir la cantidad de turnos y aliviar el impacto económico del trámite en los propietarios de autos nuevos o con bajo nivel de uso.

Desde el área de Transporte señalaron que la modificación busca concentrar los controles en aquellos vehículos que presentan más riesgos mecánicos, ya sea por antigüedad o kilometraje.

Los autos que no deben hacer la VTV desde enero 2026 A partir de enero de 2026, quedarán exentos de realizar la VTV los vehículos particulares:

Con menos de cuatro años de antigüedad

Que no superen los 60.000 kilómetros recorridos Además, continuarán exceptuadas del trámite las motocicletas con menos de un año de uso y los móviles pertenecientes a fuerzas de seguridad, bomberos y servicios de emergencia.

vtv-verificacion-vtvjpg.webp Autos que realizan de forma obligatoria la VTV La vigencia de la verificación sigue siendo anual y deberán realizarla: Todos los autos particulares que superen los cuatro años de antigüedad o los 60.000 kilómetros de uso, lo que ocurra primero

Motocicletas que hayan cumplido un año En el caso de las motos la revisión incluye especialmente el funcionamiento de luces y frenos. como-se-reglamentara-la-nueva-vtv-el-ultimo-anuncio-del-gobierno.webp Cómo saber a qué grupo corresponde mi auto El primer dato a verificar es el año de patentamiento ya que los autos registrados a partir de 2023 tienen altas probabilidades de quedar exceptuados.

El segundo es el uso del vehículo: si supera los 60.000 kilómetros, deberá realizar la verificación aunque sea relativamente nuevo. VTV: guía paso a paso para sacar el turno a partir de 2026 En la Provincia de Buenos Aires: Los conductores deberán ingresar al sitio oficial de la VTV y seleccionar un turno dentro del mes asignado, según la terminación de la patente. Una vez elegido el día y la planta verificadora, el trámite se abona mediante los medios digitales habilitados Se completa presentándose en la fecha indicada con la documentación correspondiente. En la Ciudad de Buenos Aires: El proceso comienza en el portal oficial donde se debe seleccionar el mes de vencimiento de acuerdo con la patente. Luego se completa un formulario con los datos del vehículo y del titular, se elige la forma de pago y se seleccionan la planta, el día y el horario. La reserva del turno queda confirmada una vez abonado el valor del trámite.