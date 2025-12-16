SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
16 de diciembre 2025 - 12:00

VTV en 2026: cómo saber si mi auto queda exento del trámite a partir de enero

El nuevo esquema de verificación redefine los criterios de obligatoriedad y establece qué vehículos deberán someterse a la inspección y cuáles quedarán exceptuados

Tanto en Provincia de Buenos Aires cómo en CABA, el trámite se realiza desde la web y se completa una vez efectuado el pago.

Tanto en Provincia de Buenos Aires cómo en CABA, el trámite se realiza desde la web y se completa una vez efectuado el pago.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sufrirá una reforma integral, que comenzará a regir en enero de 2026

¿El objetivo? Reducir la cantidad de turnos y aliviar el impacto económico del trámite en los propietarios de autos nuevos o con bajo nivel de uso.

Informate más

Desde el área de Transporte señalaron que la modificación busca concentrar los controles en aquellos vehículos que presentan más riesgos mecánicos, ya sea por antigüedad o kilometraje.

Los autos que no deben hacer la VTV desde enero 2026

A partir de enero de 2026, quedarán exentos de realizar la VTV los vehículos particulares:

  • Con menos de cuatro años de antigüedad

  • Que no superen los 60.000 kilómetros recorridos

Además, continuarán exceptuadas del trámite las motocicletas con menos de un año de uso y los móviles pertenecientes a fuerzas de seguridad, bomberos y servicios de emergencia.

vtv-verificacion-vtvjpg.webp

Autos que realizan de forma obligatoria la VTV

La vigencia de la verificación sigue siendo anual y deberán realizarla:

  • Todos los autos particulares que superen los cuatro años de antigüedad o los 60.000 kilómetros de uso, lo que ocurra primero

  • Motocicletas que hayan cumplido un año

En el caso de las motos la revisión incluye especialmente el funcionamiento de luces y frenos.

como-se-reglamentara-la-nueva-vtv-el-ultimo-anuncio-del-gobierno.webp

Cómo saber a qué grupo corresponde mi auto

  • El primer dato a verificar es el año de patentamiento ya que los autos registrados a partir de 2023 tienen altas probabilidades de quedar exceptuados.

  • El segundo es el uso del vehículo: si supera los 60.000 kilómetros, deberá realizar la verificación aunque sea relativamente nuevo.

VTV: guía paso a paso para sacar el turno a partir de 2026

  • En la Provincia de Buenos Aires:

Los conductores deberán ingresar al sitio oficial de la VTV y seleccionar un turno dentro del mes asignado, según la terminación de la patente.

Una vez elegido el día y la planta verificadora, el trámite se abona mediante los medios digitales habilitados

Se completa presentándose en la fecha indicada con la documentación correspondiente.

  • En la Ciudad de Buenos Aires:

El proceso comienza en el portal oficial donde se debe seleccionar el mes de vencimiento de acuerdo con la patente. Luego se completa un formulario con los datos del vehículo y del titular, se elige la forma de pago y se seleccionan la planta, el día y el horario. La reserva del turno queda confirmada una vez abonado el valor del trámite.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias