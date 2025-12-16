Tragedia en El Palomar: un bombero murió atropellado durante un operativo + Seguir en









Un vehículo a toda velocidad atropelló a cuatro bomberos que realizaban tareas en zona de pastizales. Los otros tres se encuentran internados por heridas gravedad.

Matías Di Paolo tenía 33 años y falleció luego de ser atropellado mientras apagaba un incendio en un pastizal. El Progreso

Un bombero murió atropellado en la anoche mientras combatía un incendio en El Palomar, provincia de Buenos Aires. Además, otros tres resultaron heridos de gravedad y permanecen internados con pronóstico reservado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hecho sucedió en la Ruta 201 y avenida Márquez cuando un vehículo a toda velocidad atropelló a los cuatro bomberos que apagaban las llamas en un pastizal, zona que se encontraba sin iluminación.

El Palomar: un bombero que combatía un incendio murió atropellado Personal de la Comisaría Morón 6ª y el sistema de emergencias se acercó al lugar y, según informaron fuentes del caso a Noticias Argentinas, hallaron al vehículo y a los bomberos malheridos.

matias di paolo En una de sus últimas publicaciones, compartió una foto con su compañera del operativo de ayer, y una de las heridas graves, Micaela Quipildor. Facebook De allí, se ordenó el traslado de todos los lesionados al Hospital Posadas y luego al Bocalandro. Aun así, horas después las autoridades informaron que Matías Di Paolo, de 33 años, había fallecido producto de las graves lesiones ocasionadas.

Los heridos fueron identificados como Micaela Quipildor, de 26 años; Milagros Barrionuevo, de 30; y Matías Henrich, de 19. Tras el conocimiento del hecho, varios cuarteles de bomberos de diversos puntos de Buenos Aires enviaron sus condolencias y alertaron sobre el riesgo de la labor.

Di Paolo era de Villa Bosch y trabajaba en el cuerpo de Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero desde hace poco más de dos años. Era fanático de Boca Juniors y apasionado por su vocación de ser bombero. El conductor fue identificado como César Cervantes, de 54 años, que resultó imputado por el delito de homicidio culposo. choque bomberos Di Paolo era de Villa Bosch y trabajaba en el cuerpo de Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero desde hace poco más de dos años. C5N Impactante choque entre dos patrulleros en La Matanza: cuatro policías se encuentran hospitalizados Un operativo policial terminó en un violento accidente vial en González Catán, partido de La Matanza, cuando dos móviles del Comando de Patrulla Sur de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA) chocaron durante una persecución. Como consecuencia del impacto, cuatro efectivos resultaron heridos y debieron ser trasladados a un centro de salud. El episodio ocurrió el martes alrededor de las 17:20, mientras los agentes seguían a una motocicleta sospechada de haber participado en un ilícito. Al arribar al cruce de Achupalla y Apipé, se produjo la colisión entre los patrulleros, lo que obligó a interrumpir el procedimiento.