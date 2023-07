Crimen de Pérez Algaba: comenzaron las pericias de voz a los audios

En los mensajes del empresario de 41 años se pueden escuchar amenazas y reclamos de dinero . “Te voy a cortar las manos y no vas a poder contar nunca más plata”, es una de las frases más polémicas.

Otro de los audios que es atribuído a "Lechuga" -seudónimo de la víctima- lo vincula al barrabrava Iglesias, que declaró haber intercambiado conversaciones con la víctima, luego de presentarse de manera espontánea ante la fiscalía.

Por otro lado, el comerciante asesinado también se dirige a un tal “Junior”, y dice: “Ay, Dios mío. ¡Miami, Berlín, Tomorrowland, Tailandia un mes, Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci, ¿qué le pasa al boludo este? Rolex, ¿cuántos Rolex querés? ¿Qué le pasa a este pibe? ¿De dónde salió? ¿Por qué cerramos la agencia? ¿Por qué era una verga la esquina? ¿Por qué nos cansamos de Ramos? ¿Por qué no es tu zona? ¿Por qué no era la mía? Dale, Ibiza, andá a dormir, boludo. Viralizá este audio, viralizá este audio, Junior. Lechuga lo manda. Ibiza, no existís”.

“Junior” sería el alias de Julio Michael Katzman, procesado con prisión preventiva por narcotráfico en noviembre del año pasado por el Juzgado Federal N°2 de Morón. Pérez Algaba tuvo un negocio en común con este hombre, en la agencia de Ramos Mejía que menciona en el audio y que el procesado reconoció en su indagatoria.