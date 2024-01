Crimen de Tomás en Santa Teresita: ¿qué se sabe hasta ahora del asesinato?

¿Por qué empezó la pelea?

Los abogados defensores de la familia de Tomás indicaron que todo comenzó la noche del 31, cuando a uno de los integrantes del grupo de agresores no lo dejaron entrar a una fiesta. Aparentemente Tomás había estado encargado del acceso o tuvo participación en la discusión por el rechazo a ese jóvenes. Ahora se investiga si la fiesta fue organizada por un bar o boliche o si era en una propiedad privada.

Al no poder entrar a la fiesta el grupo de agresores habría “jurado” venganza y esperaron al término de la fiesta para ir a buscarlo a Tomas. Daniel Escoda, el Fiscal General de Dolores, amplió la información y sostuvo, en diálogo con "Radio Mitre" que la principal hipótesis es que fue por "venganza" o "represalia" por un hecho que habría sucedido el día 23 de enero.

¿Cuántas personas fueron detenidas?

Los investigadores señalaron que hubo varios testigos del crimen y que, producto de la pesquisa, se logró la detención de nueve personas, dos de ellas menores de edad. Los detenidos tienen entre 16 y 57 años de edad. Los dos menores se los señalan como amigos de Tomás Tello.

Escoda afirmó que los seis mayores de edad están imputados por “homicidio agravado por alevosía y concurso premeditado de más de dos personas" y confirmó que se pidió la detención de los menores.

¿Cómo los detuvieron?

Sobre las detenciones, una fuente de la investigación afirmó que la captura de siete de los agresores se dieron minutos después al hecho tras ser visualizados por cámaras de seguridad, donde se los veía caminando por la playa, intentando escapar de la zona cerca de las 9 de la mañana, otros dos sospechosos fueron detenidos a unas diez cuadras de lo ocurrido.

¿Está identificado el autor de la muerte?

En principio, si. La policía lo identificó como Damián Copelian, de 21 años. Fue señalado como el autor de la puñalada mortal que recibió la víctima. Copelian fue detenido en la esquina de la avenida Costanera y calle 32, a unas diez cuadras del hecho.

Sobre el autor del hecho, Daniel Escoda aseguró que está identificado, que se pidió su detención y que se lo "va a indagar durante la mañana de este miércoles".

¿Dónde lo apuñalaron a Tomás Tello?

Las primeras informaciones indican que fue en la intersección de la calle 44 y la avenida Costanera. Sobre la zona en la que ocurrió el crimen, el abogado de la familia indicó que hay voces que señalan que hay ausencia policial y en que la "agresión pudo haber sido evitada". Sin embargo, esto es algo que aún hay que investigar y que uno de los primeros objetivos en poder examinar las imágenes junto a la fiscalía.

¿Tomas Tello conocía a los jóvenes que lo apuñalaron?

Fuentes vinculadas a la investigación aseguran que Tomas no conocía a sus victimarios.

¿Los acusados detenidos eran de Santa Teresita?

Escoda confirmó que todos residen en Santa Teresita y que al menos la mayoría "no es turista". Además, afirmó que "algunos tienen domicilio en Morón".

Los investigadores están indagando si eran pertenecían a un grupo de vendedores ambulantes que habían sido “traídos” del conurbano bonaerense y para evitar problemas con infracciones a normas locales por la venta callejera cambiaron sus domicilios días antes de llegar a Santa Teresita. Tomás Tello era oriundo de la localidad vecina de Mar del Tuyú.

¿Los acusados era parte de una “mafia” de vendedores ambulantes?

En la Justicia se investiga la pista de que los jóvenes detenidos habrían llegado a la localidad de Santa Teresita con la promesa de trabajar en la venta ambulante. Para ello, habrían cambiado su domicilio. Serían el eslabón más bajo de una cadena de miembros de una red de vendedores callejeros que todos los años se instala en la Costa Atlántica. Esta red suele alquilar casas grandes, donde todos los vendedores se instalan, y revende todo tipo de productos, generalmente importados y de dudosa procedencia u origen.

¿A Tomás lo mataron en la casa privada un vecino?

Según un testimonio, la agresión habría ocurrido en la casa de un vecino, sin embargo, el abogado señaló que las primeras imágenes que se aportaron a la causa dan otra idea. "Todo eso lo va a determinar la investigación, la rueda indagatoria y lo que la fiscalía lleve adelante", indicó.

¿Qué reveló la autopsia al cuerpo?

Según los peritos, Tomas murió por una herida punzocortante. De acuerdo a la información, el joven recibió una puñalada de frente, directamente dirigida a la línea media del tórax, es decir, al medio del pecho. Esa herida fue tan profunda que generó una laceración de la aurícula derecha del corazón, provocó un taponamiento cardíaco, una hemorragia, un shock hipoglémico que le generó una muerte en muy pocos minutos.

tomas.mp4 Tomás fue asesinado en la madrugada del 1 de enero. Por el crimen hay nueve detenidos.

Los detenidos por el crimen de Tomás

Por el crimen de Tomás detuvieron a nueve personas, entre ellas, dos menores de edad. Todos están a disposición del fiscal Pablo Gamaleri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de Dolores.

Sobre los aprehendidos, Pierri sostuvo que creen que entre esos nueve está el responsable del homicidio. De todas formas, aclaró que se encuentran en los primeros pasos de la investigación y que los resultados de la autopsia serán determinantes.

Daniel Escoda se refirió a las responsabilidades que tendrá cada uno de los involucrados en el caso, y explicó que, tal y como ocurrió en el caso de Fernando Báez Sosa, los acusados tendrás algunos cargos de autores y otros de partícipes.

Qué dijo Samanta, la madre de Tomás

Tras el asesinato de su hijo, Samanta contó cómo se entero de la terrible noticia: "A las 7 de la mañana me suena el teléfono. Cuando atiendo me dice la prima que un amigo de Tomi tenía su teléfono y le decía que mi hijo estaba en el hospital. Como yo trabajo en el hospital, me hicieron pasar rápido. Ahí me dijo el médico que habían hecho todo posible, pero que no habían podido salvarle la vida".

Además, la madre de Tomás pidió justicia por su hijo y aseguró que no cree en la misma, aunque espera que "la haya". "Voy a mover cielo y tierra. Queremos que nos entreguen el cuerpo y nada más que eso Tomás Tello era mi bebé", sostuvo.

Finalmente, Samanta se refirió cómo era el joven de 18 años y afirmó: "Se levantaba a las 7 de la mañana y se iba a trabajar, tenía un montón de amigos. Todo el mundo lo quería".

Qué dijo Daniel, el padre de Tomás

El padre de Tomás también habló tras el crimen de su hijo y aseguró que fue atacado por "más de nueve cobardes" y que "nadie hizo nada" para evitarlo. En ese sentido, criticó la seguridad en la costa y el accionar de las autoridades, ya que nadie del municipio se contactó con él tras el asesinato de su hijo.

"Hace 55 años vive mi viejo acá, hace 38 nací yo acá y hace 18 nació mi hijo, y es siempre lo mismo", añadió el hombre entre lágrimas. Además, el padre de la víctima cuestionó la seguridad en esa localidad: "Si usted va a organizar o va a haber un evento de más de 2.000 personas, casi todas alcoholizadas, en el medio del centro de Santa Teresita ¿va poner a diez policías para 2.000 personas?".

"Esto empezó a las cuatro y media de la mañana y a mi hijo me lo mataron a las siete. A las seis de la mañana llamaron por teléfono viendo la pelea, me lo corrieron seis cuadras, me lo mataron a botellazos y a puñaladas y nunca fue la policía, nunca", indicó el padre de Tomás.

Finalmente, el hombre reclamó Justicia y advirtió que de no haberla, la buscará por sus propios medios: "Que se haga justica. Yo me fui de Santa Teresita y estoy en la casa de mi novia, que es la única que me tranquiliza, y no quiero hacer nada. Si no hacen nada, la justicia la voy a hacer yo y no quiero hacer eso y darle un sufrimiento más a mi familia, me estoy conteniendo". "Cuiden a sus hijos porque de un segundo para el otro no lo tienen más", concluyó