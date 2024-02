Cristian Castro habló sobre la salud de Luis Miguel

“Siento que está trabajando mucho, yo quisiera mandarle un mensaje de que por favor trabaje menos. Nosotros los que trabajamos mucho podemos llegar a tener mala salud y que, Dios no lo quiera, que pase algo más grave”, explicó.

Cristian Castro habló de la performance artística de Luis Miguel

Esto dio pie para hablar de cómo afecta la salud a sus presentaciones sobre el escenario: “Yo vi un recital donde ya no estaba realmente cantando, vi un recital donde estaba animando. Yo sentí realmente menguada la situación física de Luis. Eso es lo único que me preocupa, me interesa que quede en la vida, en el mundo, que siga a sus pasos agigantados pero tranquilo”.