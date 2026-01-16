Falta un mes exacto para el próximo feriado 2026 en Argentina + Seguir en









El calendario marca la cuenta regresiva hacia un día libre clave, mientras crece el interés por organizar escapadas y ajustar planes laborales.

Cuenta regresiva para el próximo feriado nacional en Argentina. Imagen: Freepik

Enero ya no tiene días de descanso, pero Argentina está a un mes exacto del próximo feriado nacional, que además será fin de semana largo. Se trata de los festejos por Carnaval, en los que muchas ciudades del país celebran con festivales y jornadas con un amplio cronograma de actividades.

En este sentido, muchas personas optan por viajar ese fin de semana como complemento a las vacaciones 2026. Lugares como Gualeguaychu, Humauaca, Buenos Aires y el sur de la Argentina se convierten en los destinos preferidos para esta época.

carnaval chascomus.jpg El Cronista Cuándo cae Carnaval 2026 El próximo feriado del calendario corresponde a Carnaval, una de las celebraciones más esperadas del verano. En 2026, los feriados de Carnaval caen lunes 16 y martes 17 de febrero, lo que arma un fin de semana extra largo ideal para viajar o descansar. Al quedar pegados al sábado y domingo, se convierten en una pausa de cuatro días que muchos ya empiezan a marcar en rojo.

Carnaval es un clásico que mezcla tradición cultural, movimiento turístico y alivio para quienes vienen de un arranque de año intenso. Ciudades como Gualeguaychú, Corrientes o Tilcara suelen registrar alta ocupación, mientras que otros prefieren bajar un cambio y quedarse en casa. No todos lo viven igual, y ahí está parte de su encanto.

Calendario de feriados 2026 en Argentina El listado oficial distingue entre feriados inamovibles, trasladables y días no laborables:

Feriados inamovibles 1° de enero (Año Nuevo)

16 y 17 de febrero (Carnaval)

24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia)

2 y 3 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo)

1° de mayo (Día del Trabajador)

25 de mayo (Revolución de Mayo)

20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano)

9 de julio (Día de la Independencia)

8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María)

25 de diciembre (Navidad) Feriados trasladables 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes)

17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín)

12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural)

20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional) Días no laborables 23 de marzo (lunes): justo antes del feriado del 24 de marzo.

10 de julio (viernes): para extender el descanso tras el 9 de julio.

7 de diciembre (lunes): antes del feriado del 8 de diciembre.

