SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
15 de enero 2026 - 22:30

El pequeño pueblo de Buenos Aires que enamora con su belleza y es ideal para una escapada rápida

Entre campo y sabores caseros, el turismo de cercanía desde Buenos Aires gana un plan exprés para cambiar de aire sin alejarse.

A pocas horas de Buenos Aires, una escapada de turismo rural combina aire de campo, historia y sabores locales.

A pocas horas de Buenos Aires, una escapada de turismo rural combina aire de campo, historia y sabores locales.

Wikipedia

El turismo de cercanía se volvió un plan fijo para cortar la semana sin gastar de más: a un par de horas de Buenos Aires, el campo cambia el ritmo, baja el ruido y sube la sensación de “mini vacaciones”. En ese mapa, los pueblos rurales ganan protagonismo.

Si la idea es salir temprano, caminar sin apuro y volver con algo rico para compartir, Uribelarrea aparece como una de esas escapadas que se disfrutan con todos los sentidos: aire libre, arquitectura con historia y una mesa donde mandan los quesos y la cerveza artesanal.

Informate más
Uribelarrea
Picada con productos artesanales y calles tranquilas: el turismo rural cerca de Buenos Aires se disfruta sin apuro.

Picada con productos artesanales y calles tranquilas: el turismo rural cerca de Buenos Aires se disfruta sin apuro.

Dónde se ubica Uribelarrea

Uribelarrea está en el partido de Cañuelas, a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que la vuelve una opción cómoda para una salida rápida y sin demasiada planificación.

El camino más directo es por la Ruta Nacional 3, un acceso simple que permite llegar en auto y empezar la recorrida apenas se pisa el pueblo, entre calles tranquilas y postal de campo.

Qué se puede hacer en Uribelarrea

Una de las mejores maneras de conocerla es a cielo abierto: caminar o pedalear por los caminos rurales, mirar los campos y aprovechar el silencio que en la ciudad casi no existe.

El otro gran plan pasa por la gastronomía local. En el pueblo se destacan los quesos artesanales y la cerveza producida en pequeñas fábricas familiares, ideal para armar una picada sin apuro.

Para sumarle un costado más cultural, vale la pena prestar atención a su arquitectura de aire colonial y pasar por la Iglesia Nuestra Señora de Luján, que le pone un sello histórico a la visita.

Cómo ir hasta Uribelarrea

Desde Buenos Aires, el viaje en auto se resuelve tomando la Ruta Nacional 3 hacia el sur: el trayecto ronda las dos horas y, por distancia, funciona perfecto para ir y volver en el día.

Quienes prefieren moverse sin manejar también encuentran una alternativa práctica: hay servicios de colectivos que conectan el pueblo con la capital, una opción cómoda y, en general, más económica.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias