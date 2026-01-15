El pequeño pueblo de Buenos Aires que enamora con su belleza y es ideal para una escapada rápida

El turismo de cercanía se volvió un plan fijo para cortar la semana sin gastar de más: a un par de horas de Buenos Aires, el campo cambia el ritmo, baja el ruido y sube la sensación de “mini vacaciones”. En ese mapa, los pueblos rurales ganan protagonismo.
Si la idea es salir temprano, caminar sin apuro y volver con algo rico para compartir, Uribelarrea aparece como una de esas escapadas que se disfrutan con todos los sentidos: aire libre, arquitectura con historia y una mesa donde mandan los quesos y la cerveza artesanal.
Dónde se ubica Uribelarrea
Uribelarrea está en el partido de Cañuelas, a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que la vuelve una opción cómoda para una salida rápida y sin demasiada planificación.
El camino más directo es por la Ruta Nacional 3, un acceso simple que permite llegar en auto y empezar la recorrida apenas se pisa el pueblo, entre calles tranquilas y postal de campo.
Qué se puede hacer en Uribelarrea
Una de las mejores maneras de conocerla es a cielo abierto: caminar o pedalear por los caminos rurales, mirar los campos y aprovechar el silencio que en la ciudad casi no existe.
El otro gran plan pasa por la gastronomía local. En el pueblo se destacan los quesos artesanales y la cerveza producida en pequeñas fábricas familiares, ideal para armar una picada sin apuro.
Para sumarle un costado más cultural, vale la pena prestar atención a su arquitectura de aire colonial y pasar por la Iglesia Nuestra Señora de Luján, que le pone un sello histórico a la visita.
Cómo ir hasta Uribelarrea
Desde Buenos Aires, el viaje en auto se resuelve tomando la Ruta Nacional 3 hacia el sur: el trayecto ronda las dos horas y, por distancia, funciona perfecto para ir y volver en el día.
Quienes prefieren moverse sin manejar también encuentran una alternativa práctica: hay servicios de colectivos que conectan el pueblo con la capital, una opción cómoda y, en general, más económica.
