El Gobierno decretó feriado el 20 de enero: a qué se debe y quiénes podrán aprovecharlo

Aunque muchos no lo esperaban, habrá un día no laborable que favorecerá a muchos afortunados.

El inesperado descanso que miles de trabajadores podrán disfrutar en enero. Freepik

Quienes no tienen vacaciones en enero suelen mirar con atención el calendario de feriados para encontrar alguna fecha que les permita cortar la rutina. El mes combina altas temperaturas con plena actividad laboral, por lo que cualquier día extra de descanso se vuelve especialmente valorado por quienes siguen trabajando.

En ese contexto, el Gobierno decretó asueto el martes 20 de enero, una medida que no alcanzará a toda la población. La jornada estará vinculada a una conmemoración puntual y beneficiará solo a determinados sectores, que podrán aprovechar ese día no laborable para sumar un descanso en medio de la semana.

Feriados Un nuevo feriado de enero sorprende a todos. Imagen: Freepik Por qué es feriado el 20 de enero de 2026 Vale aclarar que el martes 20 de enero no será considerado un feriado dentro del esquema nacional. De todos modos, la fecha sí tendrá efectos a nivel local en la provincia de Buenos Aires, debido a que la localidad de Felipe Solá, en el partido de Puán, conmemorará un nuevo aniversario de su creación.

La medida alcanzará de manera directa a los trabajadores del ámbito público y a quienes se desempeñan en el Banco Provincia. En cuanto a las actividades privadas, el otorgamiento del día no laborable dependerá de cada empresa, por lo que su aplicación no será obligatoria en todos los casos.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

