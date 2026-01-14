Turismo: cuánto costaría aprovechar los 12 fines de semana largos del calendario en 2026 + Seguir en









Se trata de uno de los años con más días turísticos en el último tiempo. Una plataforma hizo el relevamiento con precios de referencia en viajes y alojamiento.

El 2026 cuenta con 12 fines de semana largos para aprovechar el turismo. Cámara de Turismo de Mendoza

El calendario de feriados 2026 abre un escenario atractivo para el turismo, con 12 fines de semana largos distribuidos a lo largo del año. En ese sentido, una persona que optara por adquirir todos los paquetes turísticos sugeridos en un informe de la plataforma Despegar debería afrontar un gasto total de $8.388.561.

La cifra resultó de la suma de los precios de referencia correspondientes a vuelos y alojamiento en destinos nacionales e internacionales, con valores cotizados al 12 de enero.

El cálculo incluyó propuestas pensadas para cada fecha destacada del año, combinando escapadas dentro del país y viajes al exterior.

Las escapadas más caras y las más accesibles para los feriados Dentro del relevamiento, el viaje más costoso se ubicó en el feriado de Carnaval, con destino a Río de Janeiro, donde el paquete alcanzó los $1.406.908 por persona. En segundo lugar apareció El Calafate durante Semana Santa, con un valor de $1.061.850.

Dónde queda La Cocha 1 Tucumán turismo En el extremo opuesto, la alternativa más económica fue una escapada a Salta en uno de los fines de semana largos de mayo, con un costo de $375.034. Le siguió Mendoza para el Día de la Memoria, con un precio de $439.577.

El detalle completo, mes por mes El informe incluyó una lista con todas las escapadas sugeridas para 2026 y el desembolso estimado en cada caso: Río de Janeiro (Carnaval): $1.406.908 .

Mendoza (Día de la Memoria): $439.577 .

El Calafate (Semana Santa): $1.061.850 .

Puerto Iguazú (Semana Santa – opción alternativa): $486.989 .

Santiago de Chile (mayo): $451.747 .

Salta (mayo): $375.034 .

San Juan (Güemes – junio): $477.987 .

Bariloche (Independencia – julio): $919.877 .

Neuquén (San Martín – agosto): $846.972 .

Jujuy (Diversidad Cultural – octubre): $586.315 .

Búzios (Soberanía Nacional – noviembre): $622.180 .

Viña del Mar (diciembre): $713.125. Total acumulado: $8.388.561. El relevamiento dejó en evidencia que aprovechar todos los fines de semana largos de 2026 implicaría una inversión elevada, aunque también mostró la amplia variedad de precios y destinos disponibles para quienes planifican viajar con anticipación.

