El feriado de enero que te dará un descanso extra: revisa si te corresponde

En plena cuesta de enero, un respiro en el calendario cambia el humor de cualquiera. Entre feriados nacionales, fines de semana y findes largos, también aparecen fechas que pasan bajo el radar: los asuetos locales, que pueden regalarte una pausa extra sin que tengas que pedirte un día.
La clave está en mirar dónde aplica. En la Provincia de Buenos Aires figura un feriado local para el martes 20 de enero de 2026, ligado a una celebración histórica de una localidad puntual. Si vivís, trabajás en esa zona, te conviene chequear si tu actividad se suma al descanso.
Por qué es feriado el 20 de enero de 2026
El 20 de enero se conmemora el aniversario fundacional de Felipe Solá, una localidad que pertenece al partido de Puán. Por ese motivo, la fecha se incorpora como feriado local dentro del listado vigente para enero de 2026.
En la práctica, este tipo de jornadas suele impactar en el ritmo habitual de la zona: dependencias pueden modificar su atención según la normativa y la decisión de cada institución. Para organizarte, revisá si tu empleador, el municipio o el establecimiento educativo lo toma como día no laborable y qué alcance real tiene en tu caso.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
