La semana de enero que te sorprenderá con un feriado desconocido y poco aprovechado

La jornada que no muchos esperaban les dará la oportunidad a varios afortunados de poder gozar de un merecido descanso.

Esta fecha no estaba en la agenda de muchos, pero será ideal para poder tener un descanso en un mes muy caluroso. Freepik

Quienes no tienen vacaciones en enero suelen mirar con atención el calendario de feriados para encontrar alguna fecha que les permita sumar un descanso. Es un mes marcado por las altas temperaturas y la rutina laboral, lo que hace que el cansancio se sienta con mayor intensidad.

Muchos no saben que, para su fortuna, durante la tercera semana de enero de 2026 habrá una jornada no laborable que beneficiará a un grupo de trabajadores. No será para todos, pero quienes estén alcanzados podrán disfrutar de un día extra para relajarse y cortar la semana.

Feriados Estos asuetos son ideales para recargar energías. Imagen: Freepik A qué se debe el feriado del 20 de enero de 2026 Es importante aclarar que el martes 20 de enero no formará parte del calendario de feriados nacionales. Sin embargo, sí tendrá impacto a nivel local en la provincia de Buenos Aires, ya que la localidad de Felipe Solá, perteneciente al partido de Puán, celebrará su aniversario fundacional.

El asueto alcanzará principalmente a los trabajadores del sector público y a los empleados del Banco Provincia. En el caso del sector privado, la jornada no laborable quedará sujeta a la decisión de cada empleador, por lo que no está garantizado que todas las actividades se vean interrumpidas.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

