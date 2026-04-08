Cuáles son las líneas de colectivos con servicio reducido para este miércoles

Las cámaras empresarias llevan la medida a la espera de pagos de subsidios de parte del Gobierno. La acción aplica sobre todo al AMBA.

Desde el sector empresario confirmaron la recepción de un pago parcial de subsidios, por lo que la medida de fuerza se mantiene.

Diversas líneas de colectivo tendrán servicio reducido este miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . La medida de fuerza se da en el marco de un conflicto con el Gobierno marcado por la suba del precio del gasoil y la espera por la transferencia de fondos desde el Estado para reanudar la circulación.

Desde el sector empresario confirmaron que, si bien fue percibido un pago parcial de los subsidios, la situación de fondo sigue sin resolverse, según supo NA ya que el monto restante sigue siendo insuficiente. En esa línea, advirtieron que el sistema permanece condicionado por la falta de financiamiento , lo que impacta directamente en la frecuencia de las unidades.

En paralelo, se aguarda que la Secretaría de Transporte transfiera este miércoles los subsidios de la Nación a las empresas de colectivos. Sin embargo, la reducción de frecuencias se mantendrá debido a que consideran que el monto que recibirán no cubre toda la deuda.

“Mañana se pagan los subsidios de nación a las empresas, en el cuarto día hábil del mes. Depende de ellos (que se restituyan los servicios habituales y levanten las amenazas de paro para este miércoles). Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Pagarles y reunirnos”, sostuvieron voceros de la cartera a NA.

Por su parte, el titular de la empresa Dota, Marcelo Pasciuto, afirmó que "el sistema de transporte está colapsado" y reclamó por pagos de subsidios atrasados lo que complica el manejo financiero de la empresa y los pagos de sueldos.

colectivo AMBA Desde la empresa Dota afirmaron que "el sistema de transporte está colapsado" y reclamó por pagos de subsidios atrasados.

“A mí me avisaron que van a depositar una parte, la mitad de lo que se debía. En las líneas nacionales están debiendo $19,5 millones y van a depositar $9 millones por colectivo. No llegan a cumplir lo atrasado y eso hay que sumarle la diferencia de costo, más el aumento del combustible que subió 700 pesos en 15 días”, explicó Pasciuto.

Paro de colectivos: el Gobierno convocó a empresas y evalúa más fondos ante la reducción de frecuencias

El Gobierno convocó a las empresas de colectivos para destrabar el conflicto que afecta a algunas líneas de colectivos. La Secretaría de Transporte recibirá a los representantes del sector el próximo jueves a las 11, con el foco puesto en la estructura de precios y subsidios.

En los últimos días, algunas empresas de colectivos de jurisdicción nacional y provincial del AMBA anunciaron una reducción de frecuencia en los servicios - en algunos casos de hasta el 30% - debido al fuerte incremento del gasoil y a la falta de actualización de costos por parte de las autoridades.

En detalle, el conflicto entre el Gobierno y las cámaras del sector inició en esta ocasión como un daño colateral del conflicto en Medio Oriente. Es que, en las últimas semanas el barril de crudo Brent pasó de u$s65 a más de u$s100, un salto que reconfiguró los costos logísticos a nivel mundial. En este escenario, los precios del gasoil registraron incrementos de entre 20% y 25% en apenas 20 días, multiplicándose entre 3 y 5 veces en ese corto período.