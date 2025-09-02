Cuándo cobro ANSES: este día comienzan los pagos en septiembre 2025

Ya se saben los montos actualizados y las fechas previstas para las jubilaciones, pensiones y asignaciones que liquida el organismo en el noveno mes del año.

El cronograma para septiembre ya está confirmado.

Ya estamos en septiembre, lo que significa que millones de personas que reciben algún tipo de asistencia por parte del Estado esperan las novedades sobre los montos y el cronograma de pagos . Tanto los jubilados como los titulares de planes familiares van a ver que sus haberes se elevan .

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya informó las fechas en que cada grupo va a poder acceder al dinero según la terminación de su documento. También dio a conocer el detalle de los valores que se aplican desde este mes, incluidos los bonos complementarios .

En septiembre 2025, los montos van a ser de:

En cuanto a las asignaciones familiares y universales, se actualizaron los siguientes importes:

AUH: $115.064,72.

$115.064,72. AUH con discapacidad: $374.670,30.

$374.670,30. Asignación por Embarazo: $115.064,72.

$115.064,72. Asignación Familiar por Hijo: entre $57.535,98 y $23.472,41, según el ingreso familiar.

entre $57.535,98 y $23.472,41, según el ingreso familiar. Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: entre $187.339,36 y $83.644,27, según el ingreso familiar.

entre $187.339,36 y $83.644,27, según el ingreso familiar. Asignación por Prenatal: con escalas que van de $57.535,98 a $12.109,89, dependiendo del nivel de ingresos.

con escalas que van de $57.535,98 a $12.109,89, dependiendo del nivel de ingresos. Asignaciones de Pago Único: Nacimiento: $67.062,91, adopción: $401.004,96, matrimonio: $100.421,34.

Nacimiento: $67.062,91, adopción: $401.004,96, matrimonio: $100.421,34. Asignación por Cónyuge: $13.955,90.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8/9

1: 9/9

2: 10/9

3: 11/9

4: 12/9

5: 15/9

6: 16/9

7: 17/9

8: 18/9

9: 19/9

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22/9

2 y 3: 23/9

4 y 5: 24/9

6 y 7: 25/9

8 y 9: 26/9

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10/9

1: 11/9

2: 12/9

3: 15/9

4: 16/9

5: 17/9

6: 18/9

7: 19/9

8: 22/9

9: 23/9

Asignación por Embarazo

Las fechas son idénticas a las de AUH, entre el 10 y el 23 de septiembre.

Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10/9

2 y 3: 11/9

4 y 5: 12/9

6 y 7: 15/9

8 y 9: 16/9

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): del 9/9 al 10/10.

Pensiones No Contributivas

DNI 0 y 1: 8/9

2 y 3: 9/9

4 y 5: 10/9

6 y 7: 11/9

8 y 9: 12/9

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas: entre el 8/9 y el 10/10.

Prestación por Desempleo