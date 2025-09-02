Ya estamos en septiembre, lo que significa que millones de personas que reciben algún tipo de asistencia por parte del Estado esperan las novedades sobre los montos y el cronograma de pagos. Tanto los jubilados como los titulares de planes familiares van a ver que sus haberes se elevan.
Cuándo cobro ANSES: este día comienzan los pagos en septiembre 2025
Ya se saben los montos actualizados y las fechas previstas para las jubilaciones, pensiones y asignaciones que liquida el organismo en el noveno mes del año.
Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del martes 2 de septiembre
SEGURIDAD SOCIAL
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya informó las fechas en que cada grupo va a poder acceder al dinero según la terminación de su documento. También dio a conocer el detalle de los valores que se aplican desde este mes, incluidos los bonos complementarios.
Aumento en las prestaciones de ANSES: montos de septiembre
En septiembre 2025, los montos van a ser de:
- Jubilación mínima: $320.277,17 pero con el bono de $70.000 va a llegar a $390.277,17.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74, que con el refuerzo llega a $326.221,74.
- Pensiones No Contributivas (PNC): $224.194,02, que con bono alcanzan los $294.194,02.
- Jubilación máxima: Esta va a ser de $2.155.162,17.
En cuanto a las asignaciones familiares y universales, se actualizaron los siguientes importes:
- AUH: $115.064,72.
- AUH con discapacidad: $374.670,30.
- Asignación por Embarazo: $115.064,72.
- Asignación Familiar por Hijo: entre $57.535,98 y $23.472,41, según el ingreso familiar.
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: entre $187.339,36 y $83.644,27, según el ingreso familiar.
- Asignación por Prenatal: con escalas que van de $57.535,98 a $12.109,89, dependiendo del nivel de ingresos.
- Asignaciones de Pago Único: Nacimiento: $67.062,91, adopción: $401.004,96, matrimonio: $100.421,34.
- Asignación por Cónyuge: $13.955,90.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8/9
- 1: 9/9
- 2: 10/9
- 3: 11/9
- 4: 12/9
- 5: 15/9
- 6: 16/9
- 7: 17/9
- 8: 18/9
- 9: 19/9
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22/9
- 2 y 3: 23/9
- 4 y 5: 24/9
- 6 y 7: 25/9
- 8 y 9: 26/9
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 10/9
- 1: 11/9
- 2: 12/9
- 3: 15/9
- 4: 16/9
- 5: 17/9
- 6: 18/9
- 7: 19/9
- 8: 22/9
- 9: 23/9
Asignación por Embarazo
- Las fechas son idénticas a las de AUH, entre el 10 y el 23 de septiembre.
Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 10/9
- 2 y 3: 11/9
- 4 y 5: 12/9
- 6 y 7: 15/9
- 8 y 9: 16/9
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): del 9/9 al 10/10.
Pensiones No Contributivas
- DNI 0 y 1: 8/9
- 2 y 3: 9/9
- 4 y 5: 10/9
- 6 y 7: 11/9
- 8 y 9: 12/9
Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas: entre el 8/9 y el 10/10.
Prestación por Desempleo
- DNI 0 y 1: 19/9
- 2 y 3: 22/9
- 4 y 5: 23/9
- 6 y 7: 24/9
- 8 y 9: 25/9
