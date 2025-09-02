Cambios en ChatGPT y polémica: OpenAI admitió que podría entregar conversaciones de usuarios a la policía

La inteligencia artificial actualizó sus términos de uso. Pretende detectar a tiempo emergencias de seguridad y riesgos de daño.

La compañía de inteligencia artificial OpenAI , responsable de ChatGPT , actualizó sus términos de uso y habilitó la posibilidad de compartir conversaciones privadas con las autoridades en caso de detectar amenazas a la seguridad o riesgos de daño . La novedad fue comunicada a través de una publicación en el blog oficial de la empresa , lo que desató un intenso debate entre especialistas en privacidad y usuarios.

“Cuando detectamos usuarios que están planeando dañar a otros, enrutamos sus conversaciones a flujos especializados donde son revisadas por un equipo reducido entrenado en nuestras políticas de uso, cuyos miembro s están autorizados para tomar medidas que incluyen la prohibición de cuentas . Si los revisores humanos determinan que un caso implica una amenaza inminente de daño grave hacia terceros, podríamos derivarlo a las autoridades policiales”, explicaron desde OpenAI.

El artículo publicado por la organización también abordó cómo tratan temas de salud mental y en qué casos se activa la intervención de revisores humanos.

Aunque la medida generó controversia, no es una práctica aislada. Muchas aplicaciones que ofrecen cifrado de extremo a extremo pueden verse obligadas a liberar información si lo requieren las autoridades mediante una orden judicial .

La diferencia en este caso radica en que la propia empresa estadounidense reconoció que existe una revisión previa de su personal antes de entregar información a las fuerzas de seguridad.

En sus políticas de uso, la compañía aclaró: “Podemos compartir tu información personal con autoridades gubernamentales o de otros terceros si es requerido por la ley o en buena fe (...) para detectar o prevenir fraude u otra actividad ilegal; para proteger la seguridad, integridad y confianza de nuestros productos, empleados, usuarios o el público, o para proteger contra responsabilidad legal”.

De acuerdo con Futurism, la firma dirigida por Sam Altman no detalló exactamente qué pasos seguirá en esos casos.

Demandas y acusaciones tras una polémica con ChatGPT

La actualización de las normas se conoció poco después de una denuncia judicial que vinculó a ChatGPT con el suicidio de un adolescente de 16 años. Los padres de la víctima acusaron a OpenAI de homicidio culposo, alegando que el chatbot proporcionó consejos dañinos y llegó a describir métodos de suicidio sin activar ningún protocolo de emergencia.

Según la presentación, el sistema “no interrumpió” las conversaciones en las que el joven habló de quitarse la vida y tampoco inició alertas a pesar de identificar la intención del menor, llamado Adam.

El abogado de la familia sostuvo: “Lo que este caso pondrá en tela de juicio es hasta qué punto OpenAI y Sam Altman se apresuraron a comercializar la entonces más reciente versión de ChatGPT, a pesar de los evidentes problemas de seguridad”.